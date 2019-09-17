Гуанчжоу. Козлова уступила в первом матче

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№72 WTA) проиграла поединок первого круга на турнире международной серии в китайском Гуанчжоу.
В первом сете украинка уступила Чжан Шуай из Китая (№34 WTA).
Гуанчжоу. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 2:6, 4:6
В следующем раунде китаянка сыграет против Андреа Петкович из Германии (№77 WTA).
Ранее во второй круг Гуанчжоу вышли Элина Свитолина и Катарина Завацкая.
Источник — Sport.ua
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