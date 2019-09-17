Гуанчжоу. Козлова уступила в первом матче

У какого барыги он этот план взял???

Главное унижение Динамо это менеджмент во главе с Суркисом. На фоне этого даже гипотетический выл...

План МанСити - победить Шахтёр! Какой же план сработает???

20:46 — yaroslavos

Позвали того, кто прогнется и при каждом удобном случае поцелуе Суркиса в жопу, не более того.

20:42 — yaroslavos

А Суркису нужно в принципе менять подход к построению команды. В первую очередь разогнать все шоб...

20:42 — odiniznashih

А что там разбираться с состоянием игроков - ведь никто из приходящих тренеров не строит команду...

20:42 — Elblanko

бо трєнєра немає????

20:41 — Виталий Грин

Почему проигрывает Динамо. Весь прошлый сезон Динамо отыграло без центрфорварда. Дошло до того, ...