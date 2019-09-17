Гуанчжоу. Свитолина стартовала с победы

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) выиграла поединок первого круга на турнире в китайском Гуанчжоу.
В стартовом матче украина одолела 28-летнюю словенскую спортсменку Далилу Якупович (№151 WTA).
Гуанчжоу. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Далила Якупович (Словения) – 6:3, 6:3
На старте поединка Элина проиграла два гейма, после чего немного взяла себя в руки и начала демонстрировать разницу в классе, которая оказалась внушительной.
Даже с довольно низким процентом первой подачи украинке удалось защитить все свои геймы до конца матча, хотя однажды это пришлось делась со счета 0:40. Именно после этого момента стало понятно, что победа никуда от Элины сегодня не ускользнет.
Поединок плавно шел к своему завершению, в седьмом гейме второй партии Свитолина выходила подавать на матч, но настреляла двойных ошибок, не реализовала матчбол и девушкам пришлось сыграть ще некоторое время. И все же, с третьего матчбола украинка оформила выход во второй крут и 30-ю победу в нынешнем сезоне.
В следующем раунде Свитолина встретится с Марией Боузковой из Чехии (№63 WTA).
Ранее во второй круг вышла Катарина Завацкая.
Источник — Sport.ua
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В лайві Еліна повертається до топ-8 у Чемпіонській Гонці, але поки туди дивитись не потрібно. Найважливіше, чи залишаться сили на спарку з двох великих Прем'єрів, яка починається вже наступного тижня. Там вирішиться майже все.
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