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Гуанчжоу. Свитолина стартовала с победы

Украинка в матче первого круга одолела Далилу Якупович

  • 17.09.2019 16:01
  • 902 просмотра
  • 4 комментария
Гуанчжоу. Свитолина стартовала с победы
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) выиграла поединок первого круга на турнире в китайском Гуанчжоу. 
 
В стартовом матче украина одолела 28-летнюю словенскую спортсменку Далилу Якупович (№151 WTA).
 
Гуанчжоу. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Далила Якупович (Словения) – 6:3, 6:3
 
На старте поединка Элина проиграла два гейма, после чего немного взяла себя в руки и начала демонстрировать разницу в классе, которая оказалась внушительной.
 
Даже с довольно низким процентом первой подачи украинке удалось защитить все свои геймы до конца матча, хотя однажды это пришлось делась со счета 0:40. Именно после этого момента стало понятно, что победа никуда от Элины сегодня не ускользнет.
 
Поединок плавно шел к своему завершению, в седьмом гейме второй партии Свитолина выходила подавать на матч, но настреляла двойных ошибок, не реализовала матчбол и девушкам пришлось сыграть ще некоторое время. И все же, с третьего матчбола украинка оформила выход во второй крут и 30-ю победу в нынешнем сезоне.
 
В следующем раунде Свитолина встретится с Марией Боузковой из Чехии (№63 WTA).
 
Ранее во второй круг вышла Катарина Завацкая.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.09.2019 16:07
    0
    Клас взяв своє, хоч знову було багато подвійних та неподача на матч. Цікаво, що Еліна вчергове намагається атакувати в іграх зі слабшими суперницями, а проти топів в основному обороняється навіть там, де це не дуже потрібно. Далі по курсу чергова неприємна чешка Боузкова.
    В лайві Еліна повертається до топ-8 у Чемпіонській Гонці, але поки туди дивитись не потрібно. Найважливіше, чи залишаться сили на спарку з двох великих Прем'єрів, яка починається вже наступного тижня. Там вирішиться майже все.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 17.09.2019 16:05
    0
    наступну теж повинна перемагати
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 17.09.2019 16:03
    +2
    С победой! Порадовало количество эйсов, но не понравилось большое количество двойных ошибок
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    Vlad Rasevski, 17.09.2019 16:02
    +1
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 17.09.2019 16:03
    +2
    С победой! Порадовало количество эйсов, но не понравилось большое количество двойных ошибок
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    Vlad Rasevski, 17.09.2019 16:02
    +1
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.09.2019 16:07
    0
    Клас взяв своє, хоч знову було багато подвійних та неподача на матч. Цікаво, що Еліна вчергове намагається атакувати в іграх зі слабшими суперницями, а проти топів в основному обороняється навіть там, де це не дуже потрібно. Далі по курсу чергова неприємна чешка Боузкова.
    В лайві Еліна повертається до топ-8 у Чемпіонській Гонці, але поки туди дивитись не потрібно. Найважливіше, чи залишаться сили на спарку з двох великих Прем'єрів, яка починається вже наступного тижня. Там вирішиться майже все.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 17.09.2019 16:05
    0
    наступну теж повинна перемагати
    Ссылка
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