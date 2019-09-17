Гуанчжоу. Свитолина стартовала с победы

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) выиграла поединок первого круга на турнире в китайском Гуанчжоу.

В стартовом матче украина одолела 28-летнюю словенскую спортсменку Далилу Якупович (№151 WTA).

Гуанчжоу. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Далила Якупович (Словения) – 6:3, 6:3

На старте поединка Элина проиграла два гейма, после чего немного взяла себя в руки и начала демонстрировать разницу в классе, которая оказалась внушительной.

Даже с довольно низким процентом первой подачи украинке удалось защитить все свои геймы до конца матча, хотя однажды это пришлось делась со счета 0:40. Именно после этого момента стало понятно, что победа никуда от Элины сегодня не ускользнет.

Поединок плавно шел к своему завершению, в седьмом гейме второй партии Свитолина выходила подавать на матч, но настреляла двойных ошибок, не реализовала матчбол и девушкам пришлось сыграть ще некоторое время. И все же, с третьего матчбола украинка оформила выход во второй крут и 30-ю победу в нынешнем сезоне.

В следующем раунде Свитолина встретится с Марией Боузковой из Чехии (№63 WTA).