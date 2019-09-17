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Гуанчжоу. Завацкая в тяжелом матче переиграла Ферро

Украинка одержала самую высокорейтинговую победу в карьере

  • 17.09.2019 13:50
  • 1345 просмотров
  • 5 комментариев
Гуанчжоу. Завацкая в тяжелом матче переиграла Ферро
© Wiesbaden. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№139 WTA) выиграла поединок первого круга на турнире международной серии в китайском Гуанчжоу.
 
В стартовой встрече украинка в трех сетах сломила сопротивление француженки Фионы Ферро (№61 WTA).
 
Гуанчжоу. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Фиона Ферро (Франция) – 5:7, 7:6(6), 6:4
 
Матч приостанавливали из-за дождя во втором сете. В третьей партии Катарина имела двойной матчбол в девятом гейме, но француженка сумела продлить поединок еще на один гейм. С пятого матчбола украинка завершила поединок победой.
 
Отметим, что это была четвертая победа над теннисисткой из топ-100 в карьере Катарины. также третья подряд и самая высокорейтинговая.
 
В следующем раунде Завацкая сыграет против победительницы пары София Кенин (США) – Лаура Зигемунд (Германия).
 
Также на турнире в Гуанчжоу выступят украинки Элина Свитолина и Катерина Козлова.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 17.09.2019 14:16
    0
    Vladdal, 17.09.2019 14:10
    Шарапову в рейтинге обошла
    Ще ні, 466 на 448
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 17.09.2019 14:10
    0
    Шарапову в рейтинге обошла
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.09.2019 14:07
    0
    Проти Конана та Зігемунда шансів дуже мало, але побачимо
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 17.09.2019 14:05
    +3
    Самая красивая теннисистка
    Ссылка
    Dre
      Dre, 17.09.2019 13:59
    +2
    Молодець!З перемогою!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 17.09.2019 14:05
    +3
    Самая красивая теннисистка
    Ссылка
    Dre
      Dre, 17.09.2019 13:59
    +2
    Молодець!З перемогою!
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 17.09.2019 14:16
    0
    Vladdal, 17.09.2019 14:10
    Шарапову в рейтинге обошла
    Ще ні, 466 на 448
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 17.09.2019 14:10
    0
    Шарапову в рейтинге обошла
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.09.2019 14:07
    0
    Проти Конана та Зігемунда шансів дуже мало, але побачимо
    Ссылка
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