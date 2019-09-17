Гуанчжоу. Завацкая в тяжелом матче переиграла Ферро

Я горжусь Тим шо на половину росіянин.що в мені тече крапля Петра першого.всі хейтери йдуть лісом...

Типо ты сейчас сравнил свой бездонный рот с Шахтером?)

14:41 — pike1

заброс-удар, разве это не два касания? все верно сказал тренер, только он забыл что соперники меш...

14:29 — Сергій Поліщук

Жалко! Вот если бы не сказал, мы бы стали свидетелями зарождения нового вида спорта - ходьба с мя...