Гуанчжоу. Завацкая в тяжелом матче переиграла Ферро

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№139 WTA) выиграла поединок первого круга на турнире международной серии в китайском Гуанчжоу.
В стартовой встрече украинка в трех сетах сломила сопротивление француженки Фионы Ферро (№61 WTA).
Гуанчжоу. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Фиона Ферро (Франция) – 5:7, 7:6(6), 6:4
Матч приостанавливали из-за дождя во втором сете. В третьей партии Катарина имела двойной матчбол в девятом гейме, но француженка сумела продлить поединок еще на один гейм. С пятого матчбола украинка завершила поединок победой.
Отметим, что это была четвертая победа над теннисисткой из топ-100 в карьере Катарины. также третья подряд и самая высокорейтинговая.
В следующем раунде Завацкая сыграет против победительницы пары София Кенин (США) – Лаура Зигемунд (Германия).
Также на турнире в Гуанчжоу выступят украинки Элина Свитолина и Катерина Козлова.
Источник — Sport.ua
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