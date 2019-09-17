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Катерина Козлова – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга турнира в китайском Гуанчжоу

  • 17.09.2019 11:08
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Катерина Козлова – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФТУ. Катерина Козлова
Во вторник, 17-го сентября, украинская теннисистка Катерина Козлова (№72 WTA) сыграет поединок первого круга на турнире международной серии в китайском Гуанчжоу. Соперницей украинки станет Чжан Шуай из Китая (№34 WTA).
 
Поединок начнется пятым запуском на центральном корте после встречи Пэн Шуай - Ван Цян. Ориентировочное время начала матча - 15:30 по киевскому времени.
 

Ранее девушки встречались, три раза, украинка выиграла 2 матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

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