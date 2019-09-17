Катерина Козлова – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Точно так же говорили про Зарю, уйдёт Вернидуб и команда пропадёт, не пропала)

Та власне жоден з чемпіонів світ U-20 не грає на провідних ролях будь-де. Ні собі, ні людям.

Ну и что это за наказание для них?)))) Даже глазом не моргнули...

а с фанами мальме не хочешь поговорить о том как они побеждали вяликий и магуий шлюхтер? перхоть ...

11:32 — Laeda

иди блевани завистливое чмо

11:31 — Laeda

кого кого? ебушки воробушки я так давно не смеялся

11:19 — Manticora

Такой противный у него голос , что хочется блевать!! как люди слушают его меня он кумарит