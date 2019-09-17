Катерина Козлова – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 17-го сентября, украинская теннисистка Катерина Козлова (№72 WTA) сыграет поединок первого круга на турнире международной серии в китайском Гуанчжоу. Соперницей украинки станет Чжан Шуай из Китая (№34 WTA).
Поединок начнется пятым запуском на центральном корте после встречи Пэн Шуай - Ван Цян. Ориентировочное время начала матча - 15:30 по киевскому времени.
Ранее девушки встречались, три раза, украинка выиграла 2 матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.