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Элина Свитолина – Далила Якупович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга турнира в китайском Гуанчжоу

  • 17.09.2019 09:44
  • 2960 просмотров
  • 8 комментариев
Элина Свитолина – Далила Якупович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© US Open. Элина Свитолина

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина (№3 WTA) во вторник, 17-го сентября, сыграет поединок первого круга турнира в китайском Гуанчжоу. Соперницей Элины станет 28-летняя словенская спортсменка Далила Якупович (№151 WTA).

Поединок начнется третьим запуском на центральном корте после встречи Кенин - Зигемунд. Ориентировочное время начала матча - 12:40 по киевскому времени.

Ранее девушки не встречались.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 17.09.2019 11:19
    +1
    Ярослав 999, 17.09.2019 11:12
    6-3;7-5
    Вы, как и вчера, забыли написать в чью пользу
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 17.09.2019 11:18
    0
    "Жаль що не склалося з погодою минулого тижня Елі."
    ______________
    Так там и сейчас дождь идёт...
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 17.09.2019 11:12
    0
    6-3;7-5
    Ссылка
    vital
      vital, 17.09.2019 10:59
    +1
    dudigo78, 17.09.2019 10:37
    а чому ви думаєте, що Серена не захоче брати участь у Підсумковому. 4 млн. для переможця не погана прибавка до пенсії
    Ну так я це бачу: через свій вік Серена грає обмаль турнірів, вона більш заточена під шлеми, бо марить побиттям рекорду Маргарет Корт. Та й на шлемах у неї в перших раундах є час на розкачку, на повільний набір форми по ходу турніру з слабкими суперницями. А на Підсумковому у суперниках лише ТОПи, з ними не буде часу на розкачку. Програвати Серені там не має резону, це погано для її реноме і спонсорів.
    Гроші - не факт, бо Серена лише на рекламних контрактах має 16 млн. у рік.
    Тому не думаю, що молодша Вільямс ризикне прийняти участь у Підсумковому. Хіба щоб виграти і одразу піти на пенсію . Але не віриться що Серена завершить свої виступи: швидше, як і Вінус, обоє будуть грати навіть до 40 років.
    Ссылка
    disiny5
      disiny5, 17.09.2019 10:54
    +2
    dudigo78, 17.09.2019 10:37
    а чому ви думаєте, що Серена не захоче брати участь у Підсумковому. 4 млн. для переможця не погана прибавка до пенсії
    Виграть 5 матчей на итоговом у молодых топов для ”яжемать” задача архисложная. Это не ноунеймов на шлемах уничтожать.
    Как пример ее подинки с Осакой, Халеп, Андрееску....
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 17.09.2019 10:37
    +1
    vital, 17.09.2019 10:34
    За великим рахунком, не потрібний для Еліни малорейтинговий турнір. Але такі правила: гравець ТОП-10 має хоч 1 раз на рік прийняти участь у турнірі рівня інтернешнл. Парадокс, але для титулу тут треба виграти 5 матчів і отримати за це 280 очок у рейтинг. А на Прем'єрі для виграшу рейтингу ТОПу, який пропускає 1-ий раунд, треба виграти лише 4 матчі і отримати за це 470 очок. Жаль що не склалося з погодою минулого тижня Елі.
    За великим рахунком, у Чемпіонській гонці для потрапляння в ТОП-8 Еліні треба випередити Бертенс, Серена вірогідно, не захоче брати участь у Підсумковому чемпі. Усім крім Конти, до Еліни 1000+ очок, та й британці треба на 700 очок більше, ніж Еліні набрати. Навіть не знаю що чекати у Гуанчжоу від Еліни. Одна перемога і Еля випередить Кікі.
    Бертенс для того щоб набрати ще очки в Чемпіонську гонку, потрібно здобути мінімум 2 поспіль перемоги на одному турнірі, бо в неї найгірший результат у 16 кращих турнірів становить 105 очок, а в Елі ще є 1. Тому Світоліній, на відміну від Бертенс, будь-яка перемога піде в плюс у гонку.
    а чому ви думаєте, що Серена не захоче брати участь у Підсумковому. 4 млн. для переможця не погана прибавка до пенсії
    Ссылка
    vital
      vital, 17.09.2019 10:34
    +2
    За великим рахунком, не потрібний для Еліни малорейтинговий турнір. Але такі правила: гравець ТОП-10 має хоч 1 раз на рік прийняти участь у турнірі рівня інтернешнл. Парадокс, але для титулу тут треба виграти 5 матчів і отримати за це 280 очок у рейтинг. А на Прем'єрі для виграшу рейтингу ТОПу, який пропускає 1-ий раунд, треба виграти лише 4 матчі і отримати за це 470 очок. Жаль що не склалося з погодою минулого тижня Елі.
    За великим рахунком, у Чемпіонській гонці для потрапляння в ТОП-8 Еліні треба випередити Бертенс, Серена вірогідно, не захоче брати участь у Підсумковому чемпі. Усім крім Конти, до Еліни 1000+ очок, та й британці треба на 700 очок більше, ніж Еліні набрати. Навіть не знаю що чекати у Гуанчжоу від Еліни. Одна перемога і Еля випередить Кікі.
    Бертенс для того щоб набрати ще очки в Чемпіонську гонку, потрібно здобути мінімум 2 поспіль перемоги на одному турнірі, бо в неї найгірший результат у 16 кращих турнірів становить 105 очок, а в Елі ще є 1. Тому Світоліній, на відміну від Бертенс, будь-яка перемога піде в плюс у гонку.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.09.2019 10:21
    +1
    У здоровому вигляді Еліна має проходити цю Ділайлу без питань
    Ссылка
    disiny5
    online
      disiny5, 17.09.2019 10:54
    +2
    dudigo78, 17.09.2019 10:37
    а чому ви думаєте, що Серена не захоче брати участь у Підсумковому. 4 млн. для переможця не погана прибавка до пенсії
    Виграть 5 матчей на итоговом у молодых топов для ”яжемать” задача архисложная. Это не ноунеймов на шлемах уничтожать.
    Как пример ее подинки с Осакой, Халеп, Андрееску....
    Ссылка
    vital
      vital, 17.09.2019 10:34
    +2
    За великим рахунком, не потрібний для Еліни малорейтинговий турнір. Але такі правила: гравець ТОП-10 має хоч 1 раз на рік прийняти участь у турнірі рівня інтернешнл. Парадокс, але для титулу тут треба виграти 5 матчів і отримати за це 280 очок у рейтинг. А на Прем'єрі для виграшу рейтингу ТОПу, який пропускає 1-ий раунд, треба виграти лише 4 матчі і отримати за це 470 очок. Жаль що не склалося з погодою минулого тижня Елі.
    За великим рахунком, у Чемпіонській гонці для потрапляння в ТОП-8 Еліні треба випередити Бертенс, Серена вірогідно, не захоче брати участь у Підсумковому чемпі. Усім крім Конти, до Еліни 1000+ очок, та й британці треба на 700 очок більше, ніж Еліні набрати. Навіть не знаю що чекати у Гуанчжоу від Еліни. Одна перемога і Еля випередить Кікі.
    Бертенс для того щоб набрати ще очки в Чемпіонську гонку, потрібно здобути мінімум 2 поспіль перемоги на одному турнірі, бо в неї найгірший результат у 16 кращих турнірів становить 105 очок, а в Елі ще є 1. Тому Світоліній, на відміну від Бертенс, будь-яка перемога піде в плюс у гонку.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 17.09.2019 11:19
    +1
    Ярослав 999, 17.09.2019 11:12
    6-3;7-5
    Вы, как и вчера, забыли написать в чью пользу
    Ссылка
    vital
      vital, 17.09.2019 10:59
    +1
    dudigo78, 17.09.2019 10:37
    а чому ви думаєте, що Серена не захоче брати участь у Підсумковому. 4 млн. для переможця не погана прибавка до пенсії
    Ну так я це бачу: через свій вік Серена грає обмаль турнірів, вона більш заточена під шлеми, бо марить побиттям рекорду Маргарет Корт. Та й на шлемах у неї в перших раундах є час на розкачку, на повільний набір форми по ходу турніру з слабкими суперницями. А на Підсумковому у суперниках лише ТОПи, з ними не буде часу на розкачку. Програвати Серені там не має резону, це погано для її реноме і спонсорів.
    Гроші - не факт, бо Серена лише на рекламних контрактах має 16 млн. у рік.
    Тому не думаю, що молодша Вільямс ризикне прийняти участь у Підсумковому. Хіба щоб виграти і одразу піти на пенсію . Але не віриться що Серена завершить свої виступи: швидше, як і Вінус, обоє будуть грати навіть до 40 років.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.09.2019 10:37
    +1
    vital, 17.09.2019 10:34
    За великим рахунком, не потрібний для Еліни малорейтинговий турнір. Але такі правила: гравець ТОП-10 має хоч 1 раз на рік прийняти участь у турнірі рівня інтернешнл. Парадокс, але для титулу тут треба виграти 5 матчів і отримати за це 280 очок у рейтинг. А на Прем'єрі для виграшу рейтингу ТОПу, який пропускає 1-ий раунд, треба виграти лише 4 матчі і отримати за це 470 очок. Жаль що не склалося з погодою минулого тижня Елі.
    За великим рахунком, у Чемпіонській гонці для потрапляння в ТОП-8 Еліні треба випередити Бертенс, Серена вірогідно, не захоче брати участь у Підсумковому чемпі. Усім крім Конти, до Еліни 1000+ очок, та й британці треба на 700 очок більше, ніж Еліні набрати. Навіть не знаю що чекати у Гуанчжоу від Еліни. Одна перемога і Еля випередить Кікі.
    Бертенс для того щоб набрати ще очки в Чемпіонську гонку, потрібно здобути мінімум 2 поспіль перемоги на одному турнірі, бо в неї найгірший результат у 16 кращих турнірів становить 105 очок, а в Елі ще є 1. Тому Світоліній, на відміну від Бертенс, будь-яка перемога піде в плюс у гонку.
    а чому ви думаєте, що Серена не захоче брати участь у Підсумковому. 4 млн. для переможця не погана прибавка до пенсії
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.09.2019 10:21
    +1
    У здоровому вигляді Еліна має проходити цю Ділайлу без питань
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 17.09.2019 11:18
    0
    "Жаль що не склалося з погодою минулого тижня Елі."
    ______________
    Так там и сейчас дождь идёт...
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 17.09.2019 11:12
    0
    6-3;7-5
    Ссылка
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