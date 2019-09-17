Элина Свитолина – Далила Якупович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11:37 — vitaha33

Взяти пацана зі Львова, щоб згноїти в запасі, потім в Маріку. І таких сотні

11:30 — Алексей Ильин

Точно так же говорили про Зарю, уйдёт Вернидуб и команда пропадёт, не пропала)