Элина Свитолина – Далила Якупович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина (№3 WTA) во вторник, 17-го сентября, сыграет поединок первого круга турнира в китайском Гуанчжоу. Соперницей Элины станет 28-летняя словенская спортсменка Далила Якупович (№151 WTA).
Поединок начнется третьим запуском на центральном корте после встречи Кенин - Зигемунд. Ориентировочное время начала матча - 12:40 по киевскому времени.
Ранее девушки не встречались.
Источник — Sport.ua
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Так там и сейчас дождь идёт...
Гроші - не факт, бо Серена лише на рекламних контрактах має 16 млн. у рік.
Тому не думаю, що молодша Вільямс ризикне прийняти участь у Підсумковому. Хіба щоб виграти і одразу піти на пенсію . Але не віриться що Серена завершить свої виступи: швидше, як і Вінус, обоє будуть грати навіть до 40 років.
Как пример ее подинки с Осакой, Халеп, Андрееску....
За великим рахунком, у Чемпіонській гонці для потрапляння в ТОП-8 Еліні треба випередити Бертенс, Серена вірогідно, не захоче брати участь у Підсумковому чемпі. Усім крім Конти, до Еліни 1000+ очок, та й британці треба на 700 очок більше, ніж Еліні набрати. Навіть не знаю що чекати у Гуанчжоу від Еліни. Одна перемога і Еля випередить Кікі.
Бертенс для того щоб набрати ще очки в Чемпіонську гонку, потрібно здобути мінімум 2 поспіль перемоги на одному турнірі, бо в неї найгірший результат у 16 кращих турнірів становить 105 очок, а в Елі ще є 1. Тому Світоліній, на відміну від Бертенс, будь-яка перемога піде в плюс у гонку.
За великим рахунком, у Чемпіонській гонці для потрапляння в ТОП-8 Еліні треба випередити Бертенс, Серена вірогідно, не захоче брати участь у Підсумковому чемпі. Усім крім Конти, до Еліни 1000+ очок, та й британці треба на 700 очок більше, ніж Еліні набрати. Навіть не знаю що чекати у Гуанчжоу від Еліни. Одна перемога і Еля випередить Кікі.
Бертенс для того щоб набрати ще очки в Чемпіонську гонку, потрібно здобути мінімум 2 поспіль перемоги на одному турнірі, бо в неї найгірший результат у 16 кращих турнірів становить 105 очок, а в Елі ще є 1. Тому Світоліній, на відміну від Бертенс, будь-яка перемога піде в плюс у гонку.
Как пример ее подинки с Осакой, Халеп, Андрееску....
За великим рахунком, у Чемпіонській гонці для потрапляння в ТОП-8 Еліні треба випередити Бертенс, Серена вірогідно, не захоче брати участь у Підсумковому чемпі. Усім крім Конти, до Еліни 1000+ очок, та й британці треба на 700 очок більше, ніж Еліні набрати. Навіть не знаю що чекати у Гуанчжоу від Еліни. Одна перемога і Еля випередить Кікі.
Бертенс для того щоб набрати ще очки в Чемпіонську гонку, потрібно здобути мінімум 2 поспіль перемоги на одному турнірі, бо в неї найгірший результат у 16 кращих турнірів становить 105 очок, а в Елі ще є 1. Тому Світоліній, на відміну від Бертенс, будь-яка перемога піде в плюс у гонку.
Гроші - не факт, бо Серена лише на рекламних контрактах має 16 млн. у рік.
Тому не думаю, що молодша Вільямс ризикне прийняти участь у Підсумковому. Хіба щоб виграти і одразу піти на пенсію . Але не віриться що Серена завершить свої виступи: швидше, як і Вінус, обоє будуть грати навіть до 40 років.
За великим рахунком, у Чемпіонській гонці для потрапляння в ТОП-8 Еліні треба випередити Бертенс, Серена вірогідно, не захоче брати участь у Підсумковому чемпі. Усім крім Конти, до Еліни 1000+ очок, та й британці треба на 700 очок більше, ніж Еліні набрати. Навіть не знаю що чекати у Гуанчжоу від Еліни. Одна перемога і Еля випередить Кікі.
Бертенс для того щоб набрати ще очки в Чемпіонську гонку, потрібно здобути мінімум 2 поспіль перемоги на одному турнірі, бо в неї найгірший результат у 16 кращих турнірів становить 105 очок, а в Елі ще є 1. Тому Світоліній, на відміну від Бертенс, будь-яка перемога піде в плюс у гонку.
______________
Так там и сейчас дождь идёт...
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