МЕДВЕДЕВ: «Стаховский совершил мини-подвиг, спортивную сенсацию»

Андрей Медведев подвел Капитан сборной Украины по теннисуподвел итоги противостояния с командой Венгрии в рамках Кубка Дэвиса , рассказал о причинах кардинального различия в результатах украинского мужского и женского тенниса, а также оценил перспективы команды в будущих международных сражениях.

- Результат противостояния с венграми, к сожалению, отрицательный. Мы проиграли и в следующем году будем сражаться за право остаться в Первой Мировой группе. С другой стороны, в этом матче было очень много хорошего, была красивая теннисная борьба. Я считаю, было несколько неожиданных результатов. И теннис, который показали ребята на протяжении двух дней, был очень высокого уровня. Это дает нам надежды на то, что и в своих личных турнирах они обретут больше уверенности, добудут больше побед, очков и поправят свои позиции в рейтинге.

В целом, если на следующий год вернется в строй еще и Александр Долгополов, как все мы надеемся, то с таким характером нашей сильной и сплоченной команды мы можем побеждать любые сборные.

- Можно ли выделить ключевые моменты противостояния с венграми?

- Можно отметить высочайший уровень и профессионализм Сергея Стаховского в обоих одиночках и в паре. Я считаю, что и в первой одиночке он выиграл у очень непростого противника. Победил достаточно уверенно, тем более на земле у Аттилы дома. Хотя борьба была плотная. И, конечно же, сотворил сенсацию, обыграв лидера сборной Венгрии на второй день, проигрывая партию, да еще и после трехсетового матча парного разряда. Я считаю, что это мини-подвиг, спортивная сенсация.

С другой стороны мы считали, что выиграем пару, но венгры сыграли безукоризненно, абсолютно не дав нам никаких шансов от себя. Одного брейка им оказалось достаточно для того, чтобы выиграть матч.

Можно отметить очень высокие бойцовские качества Ильи Марченко, который отдал себя полностью на корте. Ему не хватило буквально миллиметров, чтобы вырвать второй сет у Балажа. Думаю, тогда бы он довел матч до победного конца. Тем не менее, Илья проявил себя с самой лучшей стороны и в итоге показал классный теннис, который позволяет надеятся, что он вернется на свои прежние позиции.

Что касается игровых нюансов, то единственное, что нам помешало, так это полив корта после второго сета парной встречи. Рефери дал добро на политие корта, хотя не было получено согласие с нашей стороны. По правилам они не имеют права поливать корт, пока мы не даем согласия. Мы его не давали, они его все равно полили. Возможно, это замедлило наш ритм, и мы потеряли тот момент, когда выиграли второй сет и чуть-чуть превосходили соперников. Может быть, венгры получили дополнительную двухминутную паузу, пыл остыл и они сразу же повели 3:0 в третьем сете. Я считаю, что этот момент показал непрофессионализм рефери.





ФТУ. Денис Молчанов и Сергей Стаховский

А вот оба судьи на вышке отсудили идеально, сделали свою работу на 100%. Большая им благодарность за это. Никаких спорных нюансов не возникало, они сразу спускались, проверяли след. В целом, матч прошел мирно, по-спортивному. Естественно, как это может быть в рамках Кубка Дэвиса.

Болельщиков мы ощущали. Огромная благодарность им, потому что венгры болели за своих очень сильно, но наших было слышно лучше (смеется). И мы также чувствовали поддержку из Украины. Знаем, что была трансляция, знаем, что много людей следили за тем, как мы играем. Но, к сожалению, мы проиграли и это ничем не заменишь.

- Как повлиял перенос последнего матча на общий результат?

- Я думаю, что повлиял с негативной стороны. По игре Илья на момент остановки матча начал переигрывать Балажа стабильно в каждом гейме. Подтверждением этому – сетбол, который он упустил. В воскресенье судьбу матча решали миллиметры и сказать, что перенос оказал какое-то фундаментальное влияние, я тоже не могу, потому что мы все равно не успели бы доиграть поединок. Если бы Илья выиграл второй сет, было бы только немного проще продолжать в понедельник.

В тех двух геймах, которые были разыграны в заключительный день, была драма, я бы даже сказал целая жизнь. Наверное, венграм повезло больше, родные стены помогли. Будь свет на этом стадионе, возможно, Илья и дожал бы соперника в воскресенье. Но мы знали о временном ограничении, были к этому готовы. На самом деле, это Илья попросил сыграть последние два гейма при счете 4:4. Он обратился ко мне и сказал, что начинает плохо видеть. И с согласия рефери и венгров, мы играли последние два гейма.



ФТУ. Илья Марченко

- Сергей Стаховский рассказывал, что в концовке матча с Фучовичем Вы подсказали ему некоторые нюансы на подаче. Помните, что это были за подсказки?

- Конечно же, помню (смеется). Я стараюсь мало говорить по технике, больше стараюсь подсказать по поводу тактики, характера, настроя. Но тут была явная ошибка, что Стаховский не выталкивался ногами во время подачи, поэтому много первых подач за последние два гейма он не попал. Знаете, говорить опытному игроку – нужно, чтобы он сам спросил, что он делает не так. В данном случае Сергею хватило опыта сказать, что у него не получается первая подача и простая подсказка помогла ему прекрасно отподавать в концовке матча.

Подача – одно из самых сильных оружий Сергея, и он ее очень много тренирует. Может подавать на высоком уровне очень долго, что он в принципе и доказал. Если употреблять теннисную терминологию, то у него «подсели ноги» лишь к концу шестого сета. А предыдущие пять сетов он отподавал прекрасно. Это происходит от усталости, от напряжения, но если вовремя дать правильную подсказку, эта ошибка быстро исправляется. Добавлю, что это все благодаря опыту Сергея, а не какой-то волшебной подсказке.



ФТУ. Сергей Стаховский

- Но ведь если бы ее не было, возможно, и не было бы позитивного результата?

- Понимаете, если подсказать это не профессионалу, он может и не понять в чем дело. А Сергей ее не просто понял, а еще и отподавал после этого блестяще. Это его заслуга, а подсказка, на самом деле, не волшебная.

- На данный момент мужская сборная Украины довольно возрастная, на горизонте особых талантов не наблюдается. Какой Вы видите команду через несколько лет?

- Сейчас у нас намного больше оптимизма по поводу нашей молодежи, чем было несколько лет назад. Целая плеяда ребят до 25 лет достаточно хорошо начала выступать на фьючерсах, и у нас есть основания и надежды, что Владислав Орлов, Никита Маштаков, Алексей Крутых, Георгий Кравченко, Данила Калениченко, Эрик Ваншельбойм смогут проявить себя.



ФТУ. Илья Марченко и Андрей Медведев

Да, наша команда, как говорится 30+, но если посмотреть на лидеров мирового рейтинга, то им как раз за 30. Мы сейчас говорим не о тех стандартах, к которым мы привыкли в 90-е годы или в начале 2000-х. Практика показала, что можно играть намного дольше и заканчивать позже, чем мы в свое время. Возможно, наши ребята находятся как раз в том возрасте, когда здоровье еще позволяет, но уже есть достаточно много опыта, даже путем своих ошибок. Это позволят делать правильные решения во время подготовки к сезону, подготовки к матчам, принимать правильные тактические решения во время поединков. Например, как выталкивание ногами на первой подаче. Сейчас они в таком возрасте, что можно оптимизировать все, что наработал с восьми лет, и далее идти без ошибок.

Главная проблема всех игроков – это травмы. Нужно беречь здоровье, иногда даже требуется банальное везение, чтобы не было ничего серьезного, потому что нагрузки действительно очень высокие.

- Существует версия, что 38-летний Федерер редко очень сильно травмировался из-за того, что имеет идеальную технику движений...

- Сомнительная версия, техника у него достаточно размашистая и на любом этапе удара неподготовленный игрок может получить травму. Оптимальная техника, например, – у Сергея Стаховского. Все выверено: и справа, и слева, и на подаче. Ничего лишнего. Дело не в технике, часто теннисисты получают травму во время движения, экстремальных ситуаций на корте. Секрет Федерера заключается том, то он больше 10 лет каждый день занимается йогой по 1,5 часа. Это позволяет его мышцам, суставам и связкам быть эластичными. Да, у него феноменальная эргономика во время передвижения на корте. В комбинации гибких, постоянно восстановленных мышц, связок и суставов, теннисист может выполнять перегрузки без значительных травм, которые были абсолютно у всех игроков. Это такая теннисная участь, которая очень редко кого обходит стороной. А если и обходит, то это результат правильной работы плюс определенная доля везения.

- А чем можно объяснить тот факт, что женский теннис в Украине находится на пике развития, а мужской – наоборот теряет позиции?

- Точно скажу, что нет никакого научного объяснения. Я считаю, что школа тренеров, которая подготавливает мужчин и женщин в Украине достаточно высокая. Мое мнение, оно в большей степени философское, что девушки более тщательные. Например, девушкам дают задание и они его точно выполнят, а юноши у нас больше разгильдяи. Давая задание игроку, ты знаешь, что девушка его может еще и перевыполнить, а сделает ли его юноша – не факт.

Мое мнение, как наблюдателя, заключается именно в этом. Одним словом, главная причина – дисциплина. Новую культура мы стараемся привить абсолютно всем нашим игрокам, ситуация уже меняется.

ФТУ. Слева направо: Андрей Медведев, Сергей Стаховский, Илья Марченко, Эрик Ваншельбойм и Денис Молчанов

Что касается возможностей в тренировочном процессе, то мы уступаем всем западным странам, но федерация делает очень много и в этом году у нас появилась летняя база, где можно тренироваться бесплатно. И будем надеяться, что государство будет и дальше помогать в реконструкции кортов на Ледовом стадионе. У нас появится основательная база федерации, где можно будет заниматься физподготовкой, получать качественные тренировки и проживать там.

Надеемся, что пройдет не слишком много времени, перед тем как ребята потихоньку начнут догонять наших девчонок. А девушкам желаю только удачи, чтобы они ставили перед нами самые высокие цели: чтобы Элина стала первым номером, чтобы Леся и Даяна вошли в десятку, чтобы как можно больше украинок были звездными и к ним можно было стремиться. Ведь именно благодаря достижениям девушек мужчины тоже чувствуют себя обязанными добавлять в своих результатах. Так и должно быть.

Владимир КЛЕПАЧ