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Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Очень помогали советы нового тренера»

Украинская теннисистка – о победе в первом круге турнира в Гуанчжоу

  • 17.09.2019 21:38
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Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Очень помогали советы нового тренера»
© Tapio Saukkonen. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала победу в первом круге турнира международной серии WTA в Гуанчжоу.
 
«Сегодня был очень-очень тяжелый матч, и я его действительно, можно сказать, вытащила, так как игра шла точно не в мою сторону с самого начала. Со старта поединка меня прилично зажало, я не могла просто принять в корт. Я на себя немного давила, так как раньше много тренировалась с Фионой, всегда ее обыгрывала на тренировках и знала, что в этом матче тоже должна ее обыграть. Но «должна» обыграть для меня не может существовать. Я просто начинаю давить на себя, но нужно понять, что есть мяч, корт и не важно, кто на той стороне, я просто должна играть в теннис, в свою игру.
 
Я очень боролась, и поэтому смогла вытащить и выиграть этот матч. Третий сет я отыграла хорошо. Я слушала, что говорил тренер, и он мне очень помогал в плане тактики, но просто в начале я не могла выполнять эту тактику, так как чересчур нервничала.
 
Игра Фионы немного похожа на мою, поэтому в первом сете я спешила забить и ошибалась, а во втором и третьем стала также терпеть и ждать удобного мяча, чтобы усилить. Я очень рада, что смогла перевернуть ход игры и так закончить матч.
 
Помогла ли пауза из-за дождя? Да, после перерыва мне стало лучше немного. Я успокоилась, тренер сказал, что мне надо делать. И я понимала это, но просто надо было взять себя в руки и придерживаться плана.
 
После дождя я немного отдохнула и была более свежая и расслабленная, но как только начался тай-брейк, было очень трудно, нервы были на исходе, так как счёт был очень плотный, но я оставалась спокойной и старалась держать мяч в корте и на приеме атаковать. Стала очень волноваться при 5:5 на тай-брейке, думала, увижу своё сердце прямо тут на корте (смеётся), но я сумела собрать свои переживания и играть мяч за мячом, ведь это же просто теннисный матч.
 
И, конечно, мне очень помогали советы тренера. Мне нравится мой новый наставник. С ним я чётко понимаю, над чем я должна работать», – сказала Завацкая.
 
Отметим, что во втором круге Катарина сыграет с двадцатой ракеткой мира Софией Кенин.
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Источник — Большой теннис Украины

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