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Михаил ФИЛИМА: «За такие драматичные матчи мы и любим Кубок Дэвиса»

Тренер сборной Украины по теннису – о противостоянии с венграми в Кубке Дэвиса

  • 17.09.2019 19:30
  • 541 просмотр
  • 1 комментарий
Михаил ФИЛИМА: «За такие драматичные матчи мы и любим Кубок Дэвиса»
© Укринформ. Михаил Филима
Тренер мужской сборной Украины по теннису Михаил Филима подвел итоги матчевой встречи против команды Венгрии в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
 
- Общий итог, в больше степени, негативный, но только по результату. Перед матчем статистика была явно не на нашей стороне, поэтому я уверен, что ребята сделали все, что было в их силах и возможностях. Ключевыми стали парная встреча и последний матч.
 
В стартовой партии парной встречи ни у одной из команд не было брейкпоинтов. Сказать, что все очень хорошо подавали – я не могу. Сложилось впечатление, что игроки присматривались друг к другу. Считаю, что на результат парной комбинации повлияла удачная и неожиданная игра Балажа у сетки. Аттила довольно непредсказуемый теннисист, много перехватывал, принимал много нестандартных решений.
 
Что касается Стаховского, то он выдал два классных матча. Не на «своем» покрытии сыграл «от» и «до». Где-то было и везение, но, в целом, качество игры Сергея даже на грунте было выше, чем у оппонентов. Поэтому я считаю, что обе его победы абсолютно закономерны.
 
ФТУ. Сергей Стаховский
 
Что касается последнего матча с участием Ильи Марченко, то он выдался очень драматичным. За это мы и любим Кубок Дэвиса. Конечно же, если бы Илья до переноса встречи реализовал сетбол, в понедельник ситуация на корте была бы иной.
 
- Расскажите более подробно о том розыгрыше, когда Марченко пробивал с форхенда на сетболе и попал в сетку.
- Он попал в трос. Грубо говоря, Илья поймал соперника на противоходе. Он выждал паузу, тем самым дал мячу немного опуститься, а соперник уже дернулся на диагональ. Илья правильно пробивал по линии, но технически досконально не смог исполнить. Это даже нельзя назвать ошибкой, ведь попал в трос. Попади этот мяч, далее нас бы ждал более непредсказуемый матч. А так при счете 5:5 во второй партии у венгров был запас в один сет, а у нас нет.
 
ФТУ. Илья Марченко
 
В понедельник были сыграны два гейма, и они вышли уникальными. С разминкой теннисисты играли минут 20, за эти два гейма было все: волнение, везение, отыгранные брейкпоинты, нереализованные геймболы, длинные розыгрыши и т.д. При счете 5:5 у Ильи был геймбол и в этом случае он не ошибся, а сыграл чересчур надежно и венгр удачно защищался после этой атаки и в итоге Илья ошибся. Точно так же на 5:6 Марченко отыграл 2 матчбола, заработал брейкпоинт и здесь уже была зеркальная ситуация: очень красиво обвел соперника, но попал в минимальный аут 2-3 см. Поэтому к Илье нет никаких претензий, он второй матч сыграл гораздо лучше, чем первый. Были единичные шансы, но реализовать их не удалось. Это уже история.
 
- Знали ли вы о потенциальном переносе матча в воскресенье?
- Да, это обсуждается за день-два до начала матчей. Существует встреча капитанов, где супервайзер рассказывает все нюансы, в том числе и этот. Заранее было известно, что играем до 19:00. То есть, если семь часов вечера наступает на переходе, или на длительном гейме, то еще доигрывают. В правилах тенниса сказано, что перенос может быть только на четном счете.
 
- Даже для опытных болельщиков тенниса эта ситуация была неожиданной...
- Кто же мог знать, что за 8 часов не сыграют три матча. Получилось, что встречи вышли очень длинные, плюс еще паузы, разминки, – сказал Филима.
 
Отметим, что сборная Украины в следующем сезоне будет играть в плей-офф Первой Мировой группы.
 
Владимир КЛЕПАЧ
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 17.09.2019 20:13
    0
    А я не люблю, уже устал ждать побед, это и футбола касается и других игровых видов....
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 17.09.2019 20:13
    0
    А я не люблю, уже устал ждать побед, это и футбола касается и других игровых видов....
    Ссылка
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