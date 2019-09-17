Михаил ФИЛИМА: «За такие драматичные матчи мы и любим Кубок Дэвиса»

Михаил Филима подвел итоги Тренер мужской сборной Украины по теннисуподвел итоги матчевой встречи против команды Венгрии в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

- Общий итог, в больше степени, негативный, но только по результату. Перед матчем статистика была явно не на нашей стороне, поэтому я уверен, что ребята сделали все, что было в их силах и возможностях. Ключевыми стали парная встреча и последний матч.

В стартовой партии парной встречи ни у одной из команд не было брейкпоинтов. Сказать, что все очень хорошо подавали – я не могу. Сложилось впечатление, что игроки присматривались друг к другу. Считаю, что на результат парной комбинации повлияла удачная и неожиданная игра Балажа у сетки. Аттила довольно непредсказуемый теннисист, много перехватывал, принимал много нестандартных решений.

Что касается Стаховского, то он выдал два классных матча. Не на «своем» покрытии сыграл «от» и «до». Где-то было и везение, но, в целом, качество игры Сергея даже на грунте было выше, чем у оппонентов. Поэтому я считаю, что обе его победы абсолютно закономерны.

ФТУ. Сергей Стаховский

Что касается последнего матча с участием Ильи Марченко, то он выдался очень драматичным. За это мы и любим Кубок Дэвиса. Конечно же, если бы Илья до переноса встречи реализовал сетбол, в понедельник ситуация на корте была бы иной.

- Расскажите более подробно о том розыгрыше, когда Марченко пробивал с форхенда на сетболе и попал в сетку.

- Он попал в трос. Грубо говоря, Илья поймал соперника на противоходе. Он выждал паузу, тем самым дал мячу немного опуститься, а соперник уже дернулся на диагональ. Илья правильно пробивал по линии, но технически досконально не смог исполнить. Это даже нельзя назвать ошибкой, ведь попал в трос. Попади этот мяч, далее нас бы ждал более непредсказуемый матч. А так при счете 5:5 во второй партии у венгров был запас в один сет, а у нас нет.

ФТУ. Илья Марченко

В понедельник были сыграны два гейма, и они вышли уникальными. С разминкой теннисисты играли минут 20, за эти два гейма было все: волнение, везение, отыгранные брейкпоинты, нереализованные геймболы, длинные розыгрыши и т.д. При счете 5:5 у Ильи был геймбол и в этом случае он не ошибся, а сыграл чересчур надежно и венгр удачно защищался после этой атаки и в итоге Илья ошибся. Точно так же на 5:6 Марченко отыграл 2 матчбола, заработал брейкпоинт и здесь уже была зеркальная ситуация: очень красиво обвел соперника, но попал в минимальный аут 2-3 см. Поэтому к Илье нет никаких претензий, он второй матч сыграл гораздо лучше, чем первый. Были единичные шансы, но реализовать их не удалось. Это уже история.

- Знали ли вы о потенциальном переносе матча в воскресенье?

- Да, это обсуждается за день-два до начала матчей. Существует встреча капитанов, где супервайзер рассказывает все нюансы, в том числе и этот. Заранее было известно, что играем до 19:00. То есть, если семь часов вечера наступает на переходе, или на длительном гейме, то еще доигрывают. В правилах тенниса сказано, что перенос может быть только на четном счете.

- Даже для опытных болельщиков тенниса эта ситуация была неожиданной...

- Кто же мог знать, что за 8 часов не сыграют три матча. Получилось, что встречи вышли очень длинные, плюс еще паузы, разминки, – сказал Филима.

Отметим, что сборная Украины в следующем сезоне будет играть в плей-офф Первой Мировой группы.

Владимир КЛЕПАЧ