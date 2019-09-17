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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Хочу в следующем году выиграть Мэйджор»

Украинская теннисистка – о своих долгосрочных целях

  • 17.09.2019 12:35
  • 476 просмотров
  • 4 комментария
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Хочу в следующем году выиграть Мэйджор»
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая сейчас занимает 28-е место в рейтинге WTA, рассказала о целях, которые ставит собой на карьеру:

«Моя цель в теннисе – стать легендой. Но это долгосрочная цель. А в ближайшей перспективе я хочу проявить себя как можно лучше на турнирах Большого шлема и в следующем году выиграть мэйджор».

Вчера Ястремская в первом раунде турнира в Осаке проиграла Анастасии Павлюченковой.

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(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 17.09.2019 13:02
    -1
    Класс в неї заяви після вчорашнього позору
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.09.2019 12:56
    0
    Якщо думки вже про Мейджор, тоді зрозуміло, чому така гра...
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 17.09.2019 12:50
    +2
    Угу, ты даже кубок ботоксного карлика в маскве не выиграешь. Шлем она захотела. Научись сначала терпеть, а не бездумно бить по мячу. Такие как ты только случайно ШЛем могут взять, типа Остапа
    Ссылка
    olya403
      olya403, 17.09.2019 12:46
    +1
    ого як! А це вона після вчорашнього матчу сказала?
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 17.09.2019 12:50
    +2
    Угу, ты даже кубок ботоксного карлика в маскве не выиграешь. Шлем она захотела. Научись сначала терпеть, а не бездумно бить по мячу. Такие как ты только случайно ШЛем могут взять, типа Остапа
    Ссылка
    olya403
      olya403, 17.09.2019 12:46
    +1
    ого як! А це вона після вчорашнього матчу сказала?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.09.2019 12:56
    0
    Якщо думки вже про Мейджор, тоді зрозуміло, чому така гра...
    Ссылка
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