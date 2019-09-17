Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Хочу в следующем году выиграть Мэйджор»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая сейчас занимает 28-е место в рейтинге WTA, рассказала о целях, которые ставит собой на карьеру:

«Моя цель в теннисе – стать легендой. Но это долгосрочная цель. А в ближайшей перспективе я хочу проявить себя как можно лучше на турнирах Большого шлема и в следующем году выиграть мэйджор».

Вчера Ястремская в первом раунде турнира в Осаке проиграла Анастасии Павлюченковой.