Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Хочу в следующем году выиграть Мэйджор»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая сейчас занимает 28-е место в рейтинге WTA, рассказала о целях, которые ставит собой на карьеру:
«Моя цель в теннисе – стать легендой. Но это долгосрочная цель. А в ближайшей перспективе я хочу проявить себя как можно лучше на турнирах Большого шлема и в следующем году выиграть мэйджор».
Вчера Ястремская в первом раунде турнира в Осаке проиграла Анастасии Павлюченковой.
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