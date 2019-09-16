Рейтинг WTA. Ястремская обновила рекорд и теперь 28-я ракетка мира

По итогам очередной недели в мировом рейтинге WTA не случилось особых изменений. Продолжает возглавлять мировую классификацию австралийка Эшли Барти.
Украинка Элина Свитолина занимает третье место, на которое она вышла после выхода в полуфинал US Open.
В целом, в топ-10 никаких изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга WTA
Среди украинок свой новый рекорд установила Даяна Ястремская. 19-летняя теннисистка поднялась на две позиции - с 30-го до 28-го места. Также на две позиции поднялась Катерина Козлова, которая теперь 72-я.
Украинки в рейтинге WTA
В чемпионской гонке Каролина Плишкова, которая победила на турнире Чжэнчжоу, поднялась на второе место, обойдя Симону Халеп.
Чемпионская гонка
Источник — Sport.ua
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