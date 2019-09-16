Сергей СТАХОВСКИЙ: «Нет выше чести, чем играть за родную страну»

33-летний украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал выступления за украинскую национальную команду на Кубке Дэвиса.

«Нет выше чести, чем играть за родную страну, за честь желто-синего цвета, за гимн, от слов которого мурашки по коже, за команду, которая независимо от результата будет стоять вместе бок о бок», — написал Стаховский в Facebook.

Ранее Стаховский заявил, что для победы над венграми в парном поединке украинцам не хватило наглости.