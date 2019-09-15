Илья Марченко – Аттила Балаж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

не нужно создавать искусственных барьеров - еще есть Несмачный, Леоненко, да и Алиев со спортсмен...

Быстренько дайте ему золото и пусть едет в Раду работать

20:11 — Леха Аксютенко

Это было уныло, даже обсуждать не хочется. А у вы накропали почти 200 постов....

20:10 — UKRAINE FAN

Я к тому что у нас кроме шахтера и динамо не один клуб не может позволить себе купить игрока. В ...

20:09 — AdvocatusDei

Хорошо, ты только не скули