Илья Марченко – Аттила Балаж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 15 сентября, продолжаются матчи между мужскими командами Венгрии и Украины в рамках матчевой встречи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
В решающем поединке финального игрового дня на открытые грунтовые корты Будапешта выйдут Илья Марченко и Аттила Балаж. Ориентировочное время начала встречи - 18:40 по Киеву.
Напомним, после четырех матчей счет в противостоянии равный - 2:2. Для победы нужно выиграть 3 матча, так что эта встреча решающая.
Прямая трансляция матча будет доступна на UA: Перший
Источник — Sport.ua
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