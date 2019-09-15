Сергей Стаховский – Мартон Фучович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 15 сентября, продолжатся матчи между мужскими командами Венгрии и Украины в рамках матчевой встречи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
Во втором поединке финального игрового дня на открытые грунтовые корты Будапешта выйдут первые номера обеих команд: Сергей Стаховский и Мартон Фучович. Ориентировочное время начала встречи - 13:30 по Киеву после парного матча.
Напомним, после первого дня счет в противостоянии был 1:1. Для победы нужно выиграть 3 матча.
Источник — Sport.ua
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