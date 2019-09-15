Стаховский/Молчанов – Фучович/Балаш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 15 сентября, продолжатся поединки между мужскими командами Венгрии и Украины в рамках матчевой встречи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

В первом поединке второго игрового дня на открытые грунтовые корты Будапешта выйдут пары. Сергей Стаховский и Денис Молчанов сразятся против Аттилы Балаша и Мартона Фучовича. Начало матча в 12:00 по Киеву.