Стаховский/Молчанов – Фучович/Балаш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 15 сентября, продолжатся поединки между мужскими командами Венгрии и Украины в рамках матчевой встречи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
В первом поединке второго игрового дня на открытые грунтовые корты Будапешта выйдут пары. Сергей Стаховский и Денис Молчанов сразятся против Аттилы Балаша и Мартона Фучовича. Начало матча в 12:00 по Киеву.
Напомним, после первого дня счет в противостоянии 1:1. Для победы нужно выиграть 3 матча.
Источник — Sport.ua
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