Кубок Дэвиса. Венгрия сравняла счет в противостоянии с Украиной

І що тобі так смішно, в цьому сезоні по одній перемозі в протистоянні ШД і ДК, ось коли закінчить...

16:45 — Omen

И я там был! Молодцы ПФК! Днепр никакой, автобус автобусом!

16:45 — AdvocatusDei

дожились... убогое и примитивное по игре динамо - главная наша европейская надежда.. действительн...

16:44 — AdvocatusDei

если бы вы на обосрались в этом году с брюгге, может и не так бы нас сегодня тревожило 13 место р...