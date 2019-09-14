Кубок Дэвиса. Венгрия сравняла счет в противостоянии с Украиной

Во втором поединке противостояния Кубка Дэвиса Венгрия – Украина, которое проходит в Будапеште, Мартон Фучович в двух сетах обыграл Илью Марченко. Матч продолжался 1 час и 40 минут.
Эта победа позволила хозяевам сравнять счет в противостоянии по итогам первого игрового дня - 1:1. Судьба противостояния решится завтра в заключительных трех матчах.
Венгрия – Украина – 1:1
Мартон Фучович (Венгрия) – Илья Марченко (Украина) – 6:3, 6:2
Ранее в первом матче Сергей Стаховский обыграл Аттилу Балаша – 6:4, 6:3
Источник — Sport.ua
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