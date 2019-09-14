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Кубок Дэвиса. Стаховский победил Балаша и вывел Украину вперед

Украинская сборная начинает матч с Венгрией с победы

  • 14.09.2019 13:49
  • 1135 просмотров
  • 1 комментарий
Кубок Дэвиса. Стаховский победил Балаша и вывел Украину вперед
© Sport.ua. Сергей Стаховский

Сергей Стаховский победил в первой игре матча Кубка Дэвиса между Украиной и Венгрией. Первая ракетка Украины обыграл второго номера Венгрии Аттилу Балаша со счетом 6:4, 6:3. Таким образом, счет в матче сборных - 1:0 в пользу украинской команды.

Матч Венгрия - Украина проходит в Венгрии. Матч в формате до трех побед.

Кубок Дэвиса, Первая группа

Венгрия - Украина - 0:1

Аттила Балаш (2) - Сергей Стаховский (1) - 4:6, 3:6

Во второй игре матчевой встречи Илья Марченко сыграет с первой ракеткой сборной Венгрии Мартоном Фучовичем.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Dimas1982reh
      Dimas1982reh, 14.09.2019 14:33
    +3
    Молодееееець!!!!!! Розібрався на класі.
    Ссылка
    Dimas1982reh
      Dimas1982reh, 14.09.2019 14:33
    +3
    Молодееееець!!!!!! Розібрався на класі.
    Ссылка
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