Андрей МЕДВЕДЕВ: «У сборной Украины есть отличные шансы на победу»

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев прокомментировал результаты первого игрового дня на Кубке Дэвиса, во время которого украинские теннисисты сыграли два матча против команды Венгрии (1:1).

Сергей Стаховский добыл победу, а Илья Марченко уступил.

- У Марченко была возможность сделать камбек в первом сете после того, как он сделал брейк в седьмом гейме.

- Сложись следующий гейм по-другому, может Фучович занервничал бы и игра пошла бы в другом русле. Все вышло иначе и Фучович почувствовал уверенность. Есть понимание, что в этом матче мы не фавориты, что условия и место проведения, конечно же, больше подходят венграм. Но я вижу перспективы на завтра. Если мы будем хорошо играть, что у нас есть отличные шансы на общую победу.

- Насколько удалось измотать Фучовича за сегодня?

- Любой матч Кубка Дэвиса забирает очень много сил, психологической энергии, которая потом сказывается на физике. Нужно отметить, что Фучович в великолепной физической форме. Возможно, один из самых подготовленных людей в ATP туре. Наверное, для того, чтобы измотать его, нужно больше чем два сета. Но, тем не менее, он получил свою долю нагрузки сегодня. Вероятность того, что он завтра будет играть пару, очень высока. И естественно, ему придется играть еще одну одиночку. За сегодня стало понятно, где и в каких зонах он чувствует себя комфортно, чего ожидать от его ударов справа, слева, подачи приема и т.д. Можно будет выстроить более точную тактику на завтрашнюю одиночку. Будем надеяться, что все наши игроки смогут восстановиться полноценно. Будем надеяться, что нам удастся показать хорошую игру, потому что на тренировках у нас претензий к игрокам не было.

Психологическое давление любого матча Кубка Дэвиса сказывается. Когда мы играем не дома, казалось бы, давление должно быть меньшим, но все равно ты играешь за страну, во время матча говорят «больше Украина», «гейм Украина». К счастью, у нас команда сплоченная, опыт таких матчей у нас есть. Надеяться, что счет после первого игрового дня будет 2:0 в нашу пользу, было бы немного опрометчиво и наивно. Были надежды, мы могли, ведь это спорт. Илья сегодня сделал все, что было в его силах, претензий к нему нет. Фучович не дал слишком много шансов, где можно было бы «залезть» в игру и там уже что-то сделать. В результате он заслуженно победил.

- Сегодня было много выходов вперед. Это было запланировано, или так получилось по ситуации?

- Задачи идти к сетке и додавливать не было. Мы должны исходить из того, что умеют делать наши игроки и в какой игре они чувствуют себя комфортно. Например, мне сложно сказать Сергею Стаховскому: «Играй топ-спинами весь матч, потому, что это подходит под того игрока». То же самое говорить, что: «Иди добивай все мячи с лета в матче Кубка Дэвиса». Может, оно и было бы тактически правильно, но это же нужно и тренировать и делать. Если бы сегодня у Ильи залетели те мячи, которые не залетели, он мог бы выиграть и не ходя к сетке. Лично мое, может быть субъективное, мнение, что когда розыгрыш идет на задней линии, то у Ильи больше скорость удара, больше темп. Но мы играем на грунте, здесь много неприятных и неожиданных отскоков. Для того, чтобы играть не таком корте, нужно иметь терпение, желание и готовность бороться с этими отскоками. Я понимаю Илью, конечно, на харде было бы легче.

- Как вы относитесь к изменению формата турнира?

- В данном матче нам это подходит больше. Три сета, два дня.. В матче против сложного противника - преимущество на нашей стороне. В целом, об изменениях формата могу сказать мало, мы еще толком его не знаем, не прочувствовали. У нас не было основной сетки, ради которой это все создавалось. Только перед этим матчем нам стало известно, где мы окажемся в случае победы или поражения. В целом, я поддерживаю изменения в теннисе и считаю, что Кубок Дэвиса можно провести в одном месте. Но надеюсь, что данный формат не лишит турнир своей истории, особенности. Домашние трибуны - это то, ради чего теннисисты и играют Кубок Дэвиса. Игроки чувствую любовь трибун и это помогает им в дальнейших индивидуальных турнирах.

Осталось ждать недолго, основная сетка пройдет скоро. Окончание нашего матча завтра, мы тоже будем понимать ситуацию. Ничего негативного сказать не могу, потому что в целом я поддерживаю изменения и у меня есть надежда, что Кубок Дэвиса останется тем легендарным турниром, который престижно выиграть для любой страны.

- Кого завтра будете ставить на парный матч?

- Не знаю, что себе думают венгры, но мы хотим поставить нашу лучшую пару (Стаховский+Молчанов - прим). У нас не такая молодая команда, у всех членов сборной, в том числе и у меня, есть некоторые проблемы со здоровьем. Сегодня я надеюсь, что восстановительные процедуры пройдут на высоком уровне и завтра мы сможем выставить сильнейших. Но более детально это будет известно в воскресенье утром. Не забывайте также, что интенсивность на Кубке Дэвиса всегда очень высокая.

- У Дениса Молчанова были небольшие проблемы, как он себя сейчас чувствует?

- Нормально, у него была сложная акклиматизация. Возможно, где-то простыл, но без каких-либо дополнительных симптомов, ни кашля, ничего. Видимо, организм дал сбой после перелета. Он чувствует себя хорошо, никаких проблем нет. Надеюсь, завтра к 11 утра будет также.

Владимир КЛЕПАЧ из Венгрии, Sport.ua