Сергей СТАХОВСКИЙ: «У меня сейчас нет большой уверенности»

Сегодня Сергей Стаховский в двух сетах обыграл Аттилу Балаша в стартовом матче противостояния Венгрия – Украина на Кубке Дэвиса.

Украинский теннисист поделился впечатлениями от матча:

- Причины неудачного начала матча заключаются в том, что сказалось и нервное волнение, и стиль игры Балаша. В нашей команде никто так не играет. Был немного другой темп, другой ритм, нужно было перестраиваться.

Наибольшие проблемы доставлял темп игры Аттилы. Он играет достаточно медленно, очень много играет «наверх», усыпляет. Было трудно найти свой ритм. Но сегодня было очень хорошо то, что укороченные, которые он играл, я доставал. Из-за этого он пытался играть короче и ошибался. Психологически это очень помогло.

- Как обстояли дела с первой подачей?

- В первом сете она у меня немножко гуляла, но в нужные моменты она иногда приходила. На грунте вообще очень трудно подавать весь матч стабильно первую . Большой скорости этот корт не дает.

- Что было тяжелее: начало матча, или его концовка?

- Я думаю, что начало. В конце я имел преимущество, и оставалось играть неплохо. Я начал неуверенно и если бы это продолжилось на весь матч, то могли быть проблемы.

- Как оценишь перспективы Ильи Марченко в матче против Балаша, ему будет тяжело? И как манера Балаша подходит под парную встречу?

- Против Балаша всегда играть тяжело. На грунте его стиль подходит под пару. Он неплохо играет слета, неплохо передвигается, хорошо покрывает корт. Есть плюсы и есть минусы, будем стараться ловить их на минусах.

- Балаш сказал, что ему не хватило уверенности, это чувствовалось?

- Если честно, то да. Для меня было сюрпризом, что он пытался больше играть с бэкхенда, чем с форхенда. Даже на средние мячи он забегал больше под лево, потому, что не был уверен в ударе справа. Так было до счета 5:2 во втором сете. Далее он начал больше рисковать и попадать в корт.

- Как удалось вытянуть девятый гейм первого сета, когда вы проигрывали 0:40?

- Помню, что говорил себе, что это еще не конец. В Кубке Дэвиса я люблю такие геймы с 0:40, в прошлом году против в Португалии в третьем сете вытянул такой гейм против Соузы. Если бы я еще доехал до 0:40 на своих ошибках, то еще мог бы себя критиковать, но в тех розыгрышах очень хорошо сыграл соперник.

- О чем говорили с судьей после восьмого гейма?

- Сказал, что когда Балаш на подачах попадает в линии, или возле линий, то судьи молчат. А когда я - мы постоянно переигрываем мяч заново.

- За счет чего удалось вытащить последний затяжной гейм?

- Сейчас мне трудно заканчивать матчи, нет большой уверенности. Сопернику тоже было трудно, ведь он понимал, что не так много шансов. Но я рад, что мне все же удалось победить в такой ожесточенной борьбе.

- Не накручивали себя перед матчем, что поражение может поставить под сомнение общий результат противостояния?

- Нет, я понимал, что Балаш - очень серьезный игрок на грунте, он провел великолепный грунтовый сезон. Именно на этом покрытии он действительно сильнее меня, из-за этого данная победа еще более радует.

Владимир КЛЕПАЧ