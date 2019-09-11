Андрееску пропустит турнир в Ухане

19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску пропустит турнир серии Премьер 5 в китайском Ухане (23-29 сентября).
Победительница US Open приняла решение отдохнуть до Открытого чемпионата Китая, который стартует 30 сентября в Пекине.
Отметим, что ранее Андрееску снялась с соревнований в Осаке, которые начнутся 16 сентября.
Источник — Twitter
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