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Андрееску пропустит турнир в Ухане

Победительница US Open вернется на корт в Пекине

  • 11.09.2019 17:17
  • 120 просмотров
  • 1 комментарий
Андрееску пропустит турнир в Ухане
© US Open. Бьянка Андрееску
19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску пропустит турнир серии Премьер 5 в китайском Ухане (23-29 сентября).
 
Победительница US Open приняла решение отдохнуть до Открытого чемпионата Китая, который стартует 30 сентября в Пекине.
 
Отметим, что ранее Андрееску снялась с соревнований в Осаке, которые начнутся 16 сентября.
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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 11.09.2019 17:25
    0
    Андрєєска на радощах усе що можна і не можна пропускає
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 11.09.2019 17:25
    0
    Андрєєска на радощах усе що можна і не можна пропускає
    Ссылка
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