Андрееску и Бенчич снялись с турнира в Осаке

На следующей неделе состоится турнир Премьер в Осаке, на котором не сыграет Бьянка Андрееску. Молодая теннисистка, выигравшая US Open, приняла решение сняться с турнира.
Кроме того, снялись Белинда Бенчич и Маркета Вондроушова.
Украину на турнире будет представлять Даяна Ястремская.
Источник — WTA
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