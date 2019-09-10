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Андрееску и Бенчич снялись с турнира в Осаке

Победительница US Open не сыграет на турнире в Японии

  • 10.09.2019 17:34
  • 842 просмотра
  • 2 комментария
Андрееску и Бенчич снялись с турнира в Осаке
© US Open

На следующей неделе состоится турнир Премьер в Осаке, на котором не сыграет Бьянка Андрееску. Молодая теннисистка, выигравшая US Open, приняла решение сняться с турнира.

Кроме того, снялись Белинда Бенчич и Маркета Вондроушова.

Украину на турнире будет представлять Даяна Ястремская.

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Источник — WTA

(4 голоса)

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Комментарии
    Clyde С.
      Clyde С., 10.09.2019 17:59
    0
    А Осака знялась з турніру в Андреєску і Бенчіч.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.09.2019 17:41
    0
    Головне, щоб не знялась Осака
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 10.09.2019 17:59
    0
    А Осака знялась з турніру в Андреєску і Бенчіч.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.09.2019 17:41
    0
    Головне, щоб не знялась Осака
    Ссылка
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