Даниил МЕДВЕДЕВ: «Даже в 70 лет буду помнить финал с Надалем»

Сегодня ночью Даниил Медведев в драматичном пятисетовом финале US Open проиграл Рафаэлю Надалю. Российский теннисист поделился впечатлениями от матча:

«В первую очередь, хочу поздравить Рафаэля с 19 титулами. Твой вклад в развитие тенниса просто неоценим.

В третьем сете я думал, что совсем скоро буду говорить речь, но потом наладил игру, поэтому встреча растянулась на пять партий. Хочу извиниться перед болельщиками, я негативно относился к ним на протяжении всего турнира, но именно они давали мне энергию и заставляли двигаться дальше. Я благодарен своей команде, фанатам, родителям. Я всегда буду помнить этот момент.

Надаль и его команда проделали великолепную работу. После матча на экране показывали все «Шлемы» Рафаэля с первого по 19-й. Я думал: а что бы они показывали в случае моей победы? Вклад Надаля просто неоценим. Миллионы людей смотрят на него и хотят заниматься теннисом. Это здорово для нашего вида спорта.

Этот вечер навсегда останется в моей памяти. Думаю, Рафа тоже помнит свой первый финал «Шлема», хотя он его выиграл, а я проиграл. Это был невероятный матч, отличная история и потрясающее лето. Даже в 70 лет я буду вспоминать этот финал.

Был ли у меня шанс победить? Мне не хватило одного сета. При счете 4:5 в пятой партии у меня были брейк-поинты. Этого я тоже не забуду. Конечно, сейчас я расстроен, но в целом я доволен своей игрой на протяжении всего лета и US Open».