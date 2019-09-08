Рафаэль Надаль – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 8 сентября, состоится мужской финал на открытом чемпионате США по теннису.
На корты Нью-Йорка выйдут Рафаэль Надаль (Испания) и Даниил Медведев (Россия). Время начала матча – 23:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались один раз, победил испанец. Встреча состоялась на недавнем Мастерсе в Торонто.
Отметим, что Надаль может выиграть свой 19-й титул на турнирах Grand Slam (у Федерера - 20, у Джоковича - 16), для Медведева это первый финал ТБШ.
Источник — Sport.ua
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