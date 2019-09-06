САПРОНОВ: «Сегодняшнюю Серену мог остановить только Джавелин»

Известный украинский бизнесмен и экс-спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов поделился впечатлениями от полуфинального матча US Open, в котором украинка уступила Серене Уильямс, (3:6, 1:6).

«Без поражений нет побед. Сегодняшнюю Серену Вильямс, мог остановить только Javelin. FGM-148. Это был реальный танк. Меня,конечно,терзают смутные сомнения, я знаю и понимаю биохимию и фармакологию спорта. Так бежать в 38 лет? Это даже не вау.

Элина, спасибо тебе за возможность мне и десяткам тысяч поклонников твоего таланта в Украине, болеть и переживать за украинского игрока в полуфиналах Уимблдона и US Open. Я горжусь тобой. Мы гордимся тобой. Если бы мне кто-то сказал в мае, что ты сыграешь в полуфинале Wimbledon и в полуфинале US Open, я бы назвал этого человека профаном, потому что, с той чередой январско-февральских травм, а я знаю внутреннюю кухню, ты сделала невероятное. Ты в очередной раз доказала,что невозможное - возможно! Надо только пахать и верить!

Ты сделала это! Ты - третья ракетка мира. Третья в своей профессии.

Спасибо Эндрю Батлз, ты крутой тренер, у меня нет сомнений. Спасибо Гаэль Монфис, ты настоящий друг и настоящий ее любимый человек, я видел твои тренировки с Элиной. Я живу в теннисе 25 лет и не знаю второго такого игрока из топ-10, который ради любимой, стоял и разминал ее перед матчами на публичных кортах.

Спасибо всей суперпрофессиональной команде Стефана Гурова!

Михаил и Лена Свитолины - снимаю шляпу в очередной раз, Ваша дочь это национальное достояние Украины», – написал Сапронов в Facebook.