Элина СВИТОЛИНА: «Два последних Мэйджора прошли отлично для меня»

Элина Свитолина прокомментировала свое поражение от Серены Уильямс (3:6, 1:6) в полуфинале US Open-2019:

«Старт этого матча был довольно хорошим для меня, у меня были шансы, но и Серена сыграла очень собрано в этих двух геймах. А потом она здорово подавала в третьем гейме. Эти геймы дали ей не то что уверенность, потому что она и так опытный игрок, но они подтолкнули ее играть более свободно.

Хотелось бы мне использовать те шансы, которые у меня были в начале матча. Чтобы был счет 2-2 или 3-3, вместо 3-0, когда ведешь с таким счетом, это дает тебе толчок играть раскованнее. У меня было несколько розыгрышей, когда я должна была сыграть активно, но вместо этого ошиблась. Ты играешь против самой лучшей теннисистки, если ты не пользуешься своими шансами, то новых она тебе не даст.

В важные моменты Серена всегда играет лучше, повышает свой уровень. Пару матчей она не показывала свой лучший теннис. Хотя самый первый матч против Марии Шараповой был идеальным, этого никто не ждал. И четвертьфинал она выиграла за сколько, 44 минуты? Немного быстро, не так ли? Сегодня она не сыграла прям невероятно, но она сыграла на очень высоком уровне в начале. Это и повлияло на исход матча.

Два последних Мэйджора отлично прошли для меня, я довольна тем, как я справилась с напряжением. К сожалению, оба этих полуфинала прошли однозначно. Мне нужно поработать над этим с тренером, как мне справляться психологически именно с такими поединками.

У меня нет много времени на подготовку перед азиатской серией, мне надо восстановиться, заняться своим коленом. Это все еще открытый вопрос, но я не хочу возвращаться к этой теме. Это нормально, есть обезболивающие, которые помогают, но я не особо хочу их принимать, чтобы глушить боль. Мне 24 года, скоро 25, у меня впереди еще длинная карьера, я бы не хотела сейчас навредить своим сухожилиям (связкам).

Чтобы сделать еще один шаг по турнирной сетке на турнирах Большого шлема, думаю, мне надо в общем повысить свой уровень. Каждый день ты не можешь играть потрясающе, поэтому твой средний уровень должен быть хорошим. Нужно подтянуть игру во всем: игру сзади, мои удары, мои решения, мою подачу. Мы постараемся это сделать, опыт тоже помогает увидеть, как и такие матчи ясно дают понять, над чем нужно поработать».