Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «Два последних Мэйджора прошли отлично для меня»

Украинка – о вылете из US Open от Серены Уильямс

  • 06.09.2019 08:09
  • 1416 просмотров
  • 0 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Два последних Мэйджора прошли отлично для меня»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Элина Свитолина прокомментировала свое поражение от Серены Уильямс (3:6, 1:6) в полуфинале US Open-2019:

«Старт этого матча был довольно хорошим для меня, у меня были шансы, но и Серена сыграла очень собрано в этих двух геймах. А потом она здорово подавала в третьем гейме. Эти геймы дали ей не то что уверенность, потому что она и так опытный игрок, но они подтолкнули ее играть более свободно.

Хотелось бы мне использовать те шансы, которые у меня были в начале матча. Чтобы был счет 2-2 или 3-3, вместо 3-0, когда ведешь с таким счетом, это дает тебе толчок играть раскованнее. У меня было несколько розыгрышей, когда я должна была сыграть активно, но вместо этого ошиблась. Ты играешь против самой лучшей теннисистки, если ты не пользуешься своими шансами, то новых она тебе не даст.

В важные моменты Серена всегда играет лучше, повышает свой уровень. Пару матчей она не показывала свой лучший теннис. Хотя самый первый матч против Марии Шараповой был идеальным, этого никто не ждал. И четвертьфинал она выиграла за сколько, 44 минуты? Немного быстро, не так ли? Сегодня она не сыграла прям невероятно, но она сыграла на очень высоком уровне в начале. Это и повлияло на исход матча.

Два последних Мэйджора отлично прошли для меня, я довольна тем, как я справилась с напряжением. К сожалению, оба этих полуфинала прошли однозначно. Мне нужно поработать над этим с тренером, как мне справляться психологически именно с такими поединками.

У меня нет много времени на подготовку перед азиатской серией, мне надо восстановиться, заняться своим коленом. Это все еще открытый вопрос, но я не хочу возвращаться к этой теме. Это нормально, есть обезболивающие, которые помогают, но я не особо хочу их принимать, чтобы глушить боль. Мне 24 года, скоро 25, у меня впереди еще длинная карьера, я бы не хотела сейчас навредить своим сухожилиям (связкам).

Чтобы сделать еще один шаг по турнирной сетке на турнирах Большого шлема, думаю, мне надо в общем повысить свой уровень. Каждый день ты не можешь играть потрясающе, поэтому твой средний уровень должен быть хорошим. Нужно подтянуть игру во всем: игру сзади, мои удары, мои решения, мою подачу. Мы постараемся это сделать, опыт тоже помогает увидеть, как и такие матчи ясно дают понять, над чем нужно поработать».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности