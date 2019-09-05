Белинда Бенчич – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с четверга на пятницу состоятся оба женских полуфинала на открытом чемпионате США по теннису.
После матча Элина Свитолина – Серена Уильямс на корты выйдут Белинда Бенчич и Бьянка Андрееску. Поединок швейцарки и канадки начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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