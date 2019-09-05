Кассис. Стаховский зачехлил ракетку

вже не хотів починати дискусію про мовне питання на сайті, перевів на українську версію і все, ал...

Не согласен с вами,что победа в этом полуфинале будет самым большим достижением в карьере Элины. ...

19:52 — Саша Зардунов

Ну почему многие спортсмены отмороженные... Там убивают украинцев, а для них все нормально. Стали...

19:50 — Саша Зардунов

Когда то немцы и советские люди тоже нормально общались. Немецкие офицеры даже учились в советски...

19:48 — MaxUa

Вы что, реально не понимаете? Допустим есть фирма, в ней работает 300 человек. Есть менеджеры, бу...