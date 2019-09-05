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Кассис. Стаховский зачехлил ракетку

Украинский теннисист проиграл в третьем круге

  • 05.09.2019 19:18
  • 245 просмотров
  • 3 комментария
Кассис. Стаховский зачехлил ракетку
© ТПУ. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№147 WTA) завершил борьбу на хардовом челленджере во Франции.
 
В матче третьего круга украинец встречался с местным теннисистом Райаном Руманом (№496 WTA).
 
Кассис. 3-й раунд
 
Райан Руман (Франция) – Сергей Стаховский (Украина, 8) – 6:2, 6:2
 
Ранее турнир покинул Илья Марченко, который снялся из-за травмы.
 
Напомним, Марченко и Стаховский вошли в состав сборной Украины, которая 14-15 сентября проведет матч Кубка Дэвиса против Венгрии.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Тролль
      Тролль, 05.09.2019 19:51
    0
    Бля..как неожиданно..А меня всегда минусуют когда я говорю,что пенсия просрочена у Стаховского..
    Ссылка
    Мария Потапчук
      Мария Потапчук, 05.09.2019 19:46
    0
    А він її розчехляв ту ракетку?
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    Andy Chak
      Andy Chak, 05.09.2019 19:23
    -1
    мда, програти людині майже з 6-ї сотні, це дно, Сєрьога пора зав'язувати(((
    Ссылка
    Тролль
      Тролль, 05.09.2019 19:51
    0
    Бля..как неожиданно..А меня всегда минусуют когда я говорю,что пенсия просрочена у Стаховского..
    Ссылка
    Мария Потапчук
    online
      Мария Потапчук, 05.09.2019 19:46
    0
    А він її розчехляв ту ракетку?
    Ссылка
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