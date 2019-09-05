Кассис. Стаховский зачехлил ракетку

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№147 WTA) завершил борьбу на хардовом челленджере во Франции.
В матче третьего круга украинец встречался с местным теннисистом Райаном Руманом (№496 WTA).
Кассис. 3-й раунд
Райан Руман (Франция) – Сергей Стаховский (Украина, 8) – 6:2, 6:2
Ранее турнир покинул Илья Марченко, который снялся из-за травмы.
Напомним, Марченко и Стаховский вошли в состав сборной Украины, которая 14-15 сентября проведет матч Кубка Дэвиса против Венгрии.
Источник — Sport.ua
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