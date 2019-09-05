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Гаэль МОНФИС: «Свитолиной нечего терять в матче с Сереной»

Бойфренд Элины Свитолиной – о следующем матче украинки

  • 05.09.2019 16:34
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Гаэль МОНФИС: «Свитолиной нечего терять в матче с Сереной»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Бойфренд Элины Свитолиной, французский теннисист Гаэль Монфис, поделился ожиданиями от полуфинального матча украинки на US Open против Серены Уильямс, который состоится сегодня ночью:

«Элина хорошо себя чувствует. Ей будет нечего терять. Она хорошо знает Серену. В начале обеим может быть непросто. Если Серена начнет медленно, то Элина воспользуется моментом.

Если же Серена сразу начнет мощно, интересно будет посмотреть, как сильно Элина сможет соревноваться. Очень жду этот матч».

Вчера Монфис в четвертьфинале US Open проиграл итальянцу Маттео Берреттини.

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Источник — US Open

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