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US Open. Монфис в пяти сетах уступил Берреттини

Бойфренд Элины Свитолиной покидает турнир

  • 05.09.2019 01:18
  • 269 просмотров
  • 2 комментария
US Open. Монфис в пяти сетах уступил Берреттини
© US Open. Гаэль Монфис
Французский теннисист Гаэль Монфис завершил выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В упорном матче 1/4 финала бойфренд Элины Свитолиной проиграл на тай-брейке пятого сета 23-летнему итальянцу Маттео Берреттини.
 
US Open. Четвертьфинал
Гаэль Монфис (Франция) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:3, 3:6, 2:6, 6:3, 6:7(5)
 
Отметим, что для Монфиса это был девятый четвертьфинал турниров Grand Slam в карьере. Ранее он выходил в полуфинал только дважды (Ролан Гаррос-2008 и US Open-2016). В любом случае, француз показал свой лучший результат на Шлемах за последние 3 года.
 
Берреттини обновил личный рекорд на самых престижных теннисных турнирах. На недавнем Уимблдоне он выходил в четвертый круг.
 
В полуфинале Берреттини встретится с победителем пары Рафаэль Надаль – Диего Шварцман.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    никовіліст
      никовіліст, 05.09.2019 01:37
    0
    Сильний матч! Нажаль, вік Гаєля дався взнаки. Чудес майстерності, які ми від нього знаєжмо в матчі не було жодного. Й прослідковується проблема Еліни - грати надобережно. Купу очків програно тому, що Монфіс не хотів грати хоч трохи гостро. А кількість подвійних просто не відповідає рівню бойфренла Світоліни.
    Ссылка
    i_aks
      i_aks, 05.09.2019 01:31
    +1
    Это был невероятный 5-сетовый триллер, около 4-х часов длился матч. 10 лет разница в возрасте между оппонентами - это существенно на 4-м часу матча. В последнем гейме пошли двойные, одна за другой, и тем не менее он потом вытаскивал, смею предположить не мог смалодушничать на глазах девушки, которая присутствовала в его боксе. Респект французу, крепкий очень пацан
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    i_aks
      i_aks, 05.09.2019 01:31
    +1
    Это был невероятный 5-сетовый триллер, около 4-х часов длился матч. 10 лет разница в возрасте между оппонентами - это существенно на 4-м часу матча. В последнем гейме пошли двойные, одна за другой, и тем не менее он потом вытаскивал, смею предположить не мог смалодушничать на глазах девушки, которая присутствовала в его боксе. Респект французу, крепкий очень пацан
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 05.09.2019 01:37
    0
    Сильний матч! Нажаль, вік Гаєля дався взнаки. Чудес майстерності, які ми від нього знаєжмо в матчі не було жодного. Й прослідковується проблема Еліни - грати надобережно. Купу очків програно тому, що Монфіс не хотів грати хоч трохи гостро. А кількість подвійних просто не відповідає рівню бойфренла Світоліни.
    Ссылка
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