US Open. Монфис в пяти сетах уступил Берреттини

Французский теннисист Гаэль Монфис завершил выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В упорном матче 1/4 финала бойфренд Элины Свитолиной проиграл на тай-брейке пятого сета 23-летнему итальянцу Маттео Берреттини.
US Open. Четвертьфинал
Гаэль Монфис (Франция) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:3, 3:6, 2:6, 6:3, 6:7(5)
Отметим, что для Монфиса это был девятый четвертьфинал турниров Grand Slam в карьере. Ранее он выходил в полуфинал только дважды (Ролан Гаррос-2008 и US Open-2016). В любом случае, француз показал свой лучший результат на Шлемах за последние 3 года.
Берреттини обновил личный рекорд на самых престижных теннисных турнирах. На недавнем Уимблдоне он выходил в четвертый круг.
В полуфинале Берреттини встретится с победителем пары Рафаэль Надаль – Диего Шварцман.
Источник — Sport.ua
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