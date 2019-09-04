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ВИДЕО. Как Монфис поздравлял Свитолину с выходом в полуфинал

Французский теннисист не скрывал своих эмоций

  • 04.09.2019 17:05
  • 2290 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Как Монфис поздравлял Свитолину с выходом в полуфинал
Французский теннисист Гаэль Монфис был очень рад выходу Элины Свитолиной в полуфинал Открытого чемпионата США.
 
Напомним, Свитолина и Монфис встречаются с конца прошлого года. 
 
За путевку в финал первая ракетка Украины сразится с шестикратной победительницей турнира Сереной Уильямс.
 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Kantemirov
      Kantemirov, 04.09.2019 17:56
    -1
    Главное перед Сереной-спать лечь отдельно🥰
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 04.09.2019 17:56
    -1
    18+ ?
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 04.09.2019 17:49
    -1
    Сегодня уже Эля его будет поздравлять
    Ссылка
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