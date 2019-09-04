ВИДЕО. Как Монфис поздравлял Свитолину с выходом в полуфинал

Французский теннисист Гаэль Монфис был очень рад выходу Элины Свитолиной в полуфинал Открытого чемпионата США.
Напомним, Свитолина и Монфис встречаются с конца прошлого года.
За путевку в финал первая ракетка Украины сразится с шестикратной победительницей турнира Сереной Уильямс.
Источник — Sport.ua
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