Элина Свитолина – Серена Уильямс. Котировки букмекеров

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата США.
За путевку в финал первая ракетка Украины сразится против шестикратной победительницы турнира Серены Уильямс.
Букмекеры видят американку фавориткой матча, коэффициент на победу американки составляет 1.41, против 3.24 – на триумф украинки. Но по мнению «контор» Элина станет самой опасной соперницей Уильямс-младшей на турнире, ранее на Серену давали не более 1.27 (против Шараповой в первом круге).
Фора +4 на Свитолину потянет на 1.98, фора -4 на Серену – на 1.92.
Тотал больше 21 гейма оценен коэффициентом 1.99, ТМ21 – 1.91.
Самый ожидаемый счет матча – победа Уильямс в двух сетах за 1.95, победа американки в трех – 4.04. Победа Свитолиной в двух партиях оценена коэффициентом 5.25, в трех – 6.95.
Источник — Sport.ua
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