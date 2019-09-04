Элина Свитолина – Серена Уильямс. Котировки букмекеров

Букмекеры видят американку фавориткой матча, коэффициент на победу американки составляет 1.41, против 3.24 – на триумф украинки. Но по мнению «контор» Элина станет самой опасной соперницей Уильямс-младшей на турнире, ранее на Серену давали не более 1.27 (против Шараповой в первом круге).

Фора +4 на Свитолину потянет на 1.98, фора -4 на Серену – на 1.92.

Тотал больше 21 гейма оценен коэффициентом 1.99, ТМ21 – 1.91.

Самый ожидаемый счет матча – победа Уильямс в двух сетах за 1.95, победа американки в трех – 4.04. Победа Свитолиной в двух партиях оценена коэффициентом 5.25, в трех – 6.95.