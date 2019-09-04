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Юрий САПРОНОВ: «Монфис научил Элину кошачести и мягкости»

Экс-вице-президент ФТУ радуется выходу Свитолиной в полуфинал US Open

  • 04.09.2019 05:33
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Юрий САПРОНОВ: «Монфис научил Элину кошачести и мягкости»
© Facebook. Юрий Сапронов и Элина Свитолина

Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов прокомментировал выход Элины Свитолиной в полуфинал US Open 2019:

«Украинская теннисная королева Элина Свитолина в пятый раз из пяти матчей обыграла британку Йоханну Конту. Но. Это был четвертьфинал US Open! 6:4, 6:4! Классный теннис ! Конечно, обе нервничали, ставки слишком высоки и денежные, и репутационные.  Конта удобна по стилю для Элины, но она в прекрасной форме, работала на корте великолепно, на хорошей скорости, очень умно.
 
Что я заметил нового у Элины. Работа ног стала другой. В теннис играют ногами. У Свитолиной никогда не было проблем в работе ног и в стартовой скорости. Именно стопе мы с ее юношества уделяли много внимания. Но сейчас появилась какая-то кошачесть, мягкость, пружинистость. Уверен, это ей дал, показал и научил Гаэль Монфис. Болеем за Элину, Украина! Послезавтра полуфинал. Её первый полуфинал USA. Против легендарной, великой и ужасной. Против Серены Уильямс».
 

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Источник — Facebook.com

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