Юрий САПРОНОВ: «Монфис научил Элину кошачести и мягкости»

Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов прокомментировал выход Элины Свитолиной в полуфинал US Open 2019:

«Украинская теннисная королева Элина Свитолина в пятый раз из пяти матчей обыграла британку Йоханну Конту. Но. Это был четвертьфинал US Open! 6:4, 6:4! Классный теннис ! Конечно, обе нервничали, ставки слишком высоки и денежные, и репутационные. Конта удобна по стилю для Элины, но она в прекрасной форме, работала на корте великолепно, на хорошей скорости, очень умно.

Что я заметил нового у Элины. Работа ног стала другой. В теннис играют ногами. У Свитолиной никогда не было проблем в работе ног и в стартовой скорости. Именно стопе мы с ее юношества уделяли много внимания. Но сейчас появилась какая-то кошачесть, мягкость, пружинистость. Уверен, это ей дал, показал и научил Гаэль Монфис. Болеем за Элину, Украина! Послезавтра полуфинал. Её первый полуфинал USA. Против легендарной, великой и ужасной. Против Серены Уильямс».

