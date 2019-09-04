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Димитров выбил Федерера из US Open в сложном пятисетовом поединке

В полуфинале болгарин сыграет против россиянина Даниила Медведева

  • 04.09.2019 06:46
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Димитров выбил Федерера из US Open в сложном пятисетовом поединке
© Twitter. Роджер Федерер
Второй четвертьфинальный матч US Open 2019 оказался крайне напряженным и длился пять сетов. В сложнейшем поединке болгарин Григор Димитров нанес поражение швейцарцу Роджеру Федереру, которому понадобился медицинский тай-брейк после 4-го сета.
 
US Open 2019. Мужчины, 1/4 финала
 
Роджер Федерер (Швейцария) [3] – Григор Димитров (Болгария) – 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6.
 
Димитров теперь сыграет в полуфинале с россиянином Даниилом Медведевым. Полуфинальные матчи в мужском разряде состоятся 6 сентября. Напомним, что Медведев в четвертьфинальном поединке в четырех сетах переиграл другого швейцарца Стэна Вавринку – 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. 
 
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Источник — Sport.ua

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