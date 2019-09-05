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US Open. Стали известны все полуфиналисты

В Нью-Йорке мужчины сыграли матчи 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису

  • 05.09.2019 07:45
  • 9049 просмотров
  • 3 комментария
US Open. Стали известны все полуфиналисты
© US Open. Даниил Медведев
3 и 4 сентября на Открытом чемпионате США по теннису состоялись поединки 1/4 финала.
 
Во вторник у мужчин сыграет верхняя часть сетки, в среду – нижняя. 
 
US Open. 1/4 финала
 
Матчи 3 сентября
 
Стэн Вавринка (Швейцария) – Даниил Медведев (Россия) – 6:7 (6), 3:6, 6:3, 1:6
Роджер Федерер (Швейцария) – Григор Димитров (Болгария) – 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6
 
Матчи 4 сентября
 
Маттео Берреттини (Италия) – Гаэль Монфис (Франция) – 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6(5)
Диего Шварцман (Аргентина) – Рафаэль Надаль (Испания) – 4:6, 5:7, 2:6
 
Полуфинальные пары
  
Медведев – Димитров 
Берреттини – Надаль
 
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Vladlen
      Vladlen, 05.09.2019 09:01
    +2
    Да Рафа сегодня чудил не по детски, в первом сете выигрывал 4:0, во втором 5:1 и каждый раз позволял сопернику себя догнать, был бы соперник по серьезнее, Надаль малой кровью не отделался.
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    Мосій Шило
      Мосій Шило, 05.09.2019 08:01
    -1
    Несмотря на победу над маленьким Диего, игра Надаля сегодня меня озадачила. Такого ко личества ошибок с форхенда у него, я не припоминаю. Итальянского бычка,обидевшего вчера нашего зятя, так не обыграешь! У него даже в 5 сете подача за 200 летит.Но будем надеяться на успех. РАФА-вперед!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    Мосій Шило
      Мосій Шило, 04.09.2019 08:42
    0
    РАФА-ВПЕРЕД!!!!!!!!!!! Ждем 19 шлем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    Vladlen
      Vladlen, 05.09.2019 09:01
    +2
    Да Рафа сегодня чудил не по детски, в первом сете выигрывал 4:0, во втором 5:1 и каждый раз позволял сопернику себя догнать, был бы соперник по серьезнее, Надаль малой кровью не отделался.
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 04.09.2019 08:42
    0
    РАФА-ВПЕРЕД!!!!!!!!!!! Ждем 19 шлем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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