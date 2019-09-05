US Open. Стали известны все полуфиналисты

3 и 4 сентября на Открытом чемпионате США по теннису состоялись поединки 1/4 финала.
Во вторник у мужчин сыграет верхняя часть сетки, в среду – нижняя.
US Open. 1/4 финала
Матчи 3 сентября
Стэн Вавринка (Швейцария) – Даниил Медведев (Россия) – 6:7 (6), 3:6, 6:3, 1:6
Роджер Федерер (Швейцария) – Григор Димитров (Болгария) – 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6
Матчи 4 сентября
Маттео Берреттини (Италия) – Гаэль Монфис (Франция) – 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6(5)
Диего Шварцман (Аргентина) – Рафаэль Надаль (Испания) – 4:6, 5:7, 2:6
Полуфинальные пары
Медведев – Димитров
Берреттини – Надаль
Источник — Sport.ua
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