US Open. Стали известны все полуфиналисты

09:16 — trasher87 trasher87

Обидно Циганику что не подошли к камерам после зари. Хватит нести чушь.

09:15 — odiniznashih

Все эти обладатели динамовских сердец строят игру команды так как учили их много лет назад. А фут...

09:04 — Анатолій Чорнобук

Пишіть або не пишіть пости. Ігорьоша цяцьку не віддасть. Поки не зламає зовсім...

09:02 — Анатолій Чорнобук

Так вже дають. Аж вуха у Михайліченка завертаються!

09:02 — odiniznashih

В том то и дело, что никому футбол не нужен в этой стране. Так что будьте довольны тем, что есть...