Рейтинг WTA. Ястремская в понедельник дебютирует в топ-30

Последние несеянные теннисистки покинули Открытый чемпионат США на стадии четвертого круга . В 1/8 финала Тэйлор Таунсенд (№116 WTA) и Кристи Ан (№141 WTA) уступили соответственно Бьянке Андрееску (№15 WTA) из Канады и Элизе Мертенс из Бельгии (№26 WTA).

Таким образом, в четвертьфинале сыграют только сеянные теннисистки. Учитывая тот факт, что последнее 32-е место среди сеяных на турнире досталось украинке Даяне Ястремской (№32 WTA), ни одна из участниц 1/4 финала далее не сможет обойти ее в рейтинге (все находятся выше).

Благодаря выходу в третий круг Даяна обгонит в мировой классификации Барбору Стрыцову и Каролину Гарсию и в возрасте 19 лет и 117 дней дебютирует в топ-30 мирового рейтинга.

Напомним, что дебют Элины Свитолиной в первой тридцатке рейтинга WTA состоялся в возрасте 20 лет и 185 дней.