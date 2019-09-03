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Рейтинг WTA. Ястремская в понедельник дебютирует в топ-30

Вторая ракетка Украины установит очередной личный и национальный рекорд

  • 03.09.2019 13:32
  • 1593 просмотра
  • 1 комментарий
Рейтинг WTA. Ястремская в понедельник дебютирует в топ-30
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Последние несеянные теннисистки покинули Открытый чемпионат США на стадии четвертого круга. В 1/8 финала Тэйлор Таунсенд (№116 WTA) и Кристи Ан (№141 WTA) уступили соответственно Бьянке Андрееску (№15 WTA) из Канады и Элизе Мертенс из Бельгии (№26 WTA). 
 
Таким образом, в четвертьфинале сыграют только сеянные теннисистки. Учитывая тот факт, что последнее 32-е место среди сеяных на турнире досталось украинке Даяне Ястремской (№32 WTA), ни одна из участниц 1/4 финала далее не сможет обойти ее в рейтинге (все находятся выше).
 
Благодаря выходу в третий круг Даяна обгонит в мировой классификации Барбору Стрыцову и Каролину Гарсию и в возрасте 19 лет и 117 дней дебютирует в топ-30 мирового рейтинга.
 
Напомним, что дебют Элины Свитолиной в первой тридцатке рейтинга WTA состоялся в возрасте 20 лет и 185 дней.
 
US Open. Четвертый круг
Тэйлор Таунсенд (США) – Бьянка Андрееску (Канада) – 1:6, 6:4, 2:6
Кристи Ан (США) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 1:6, 1:6
 
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    vital
      vital, 03.09.2019 13:39
    +3
    Цікаво чи Бажин приходив на матч Даяни з Еліною не просто так? Читав, що вони з Сашею підписані одне на одного в інстаграм, а в Бажина там випадкових друзів не має.
    Ссылка
    vital
      vital, 03.09.2019 13:39
    +3
    Цікаво чи Бажин приходив на матч Даяни з Еліною не просто так? Читав, що вони з Сашею підписані одне на одного в інстаграм, а в Бажина там випадкових друзів не має.
    Ссылка
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