US Open. Определились все участницы 1/4 финала

Последние комментарии

ТАЙСОН: «Поздравляю с окончанием моей мечты!» 10:00 — Ваня Я добре знаю хто такі кроти, ці падали час від часу мені газон портять, вже задовбали, хуже саран...

Динамо Михайличенко — это Динамо Хацкевича на минималках 09:59 — russol30 Нічого не змінеться в Динамо поки Сурок є, з сумом дивишся на гру і все хуже і хуже) 09:56 — serge_kr Динамо это уровень- Ворсклы, Александрии и т.д. Зоря будет 2-й если не вмешаются шубы..

Шахтер подписал капитана сборной Бразилии U-20 Витао 09:59 — solart1964 Все четко расписал.. Ты не в тренерском штабе случайно? )))) 09:55 — vitaha33 Тете провалює матч за матчом в чукрі, а що буде в лч? Лч це лакмусовий папірець, не довго залишил...

ПСЖ ждал предложения в 300 миллионов за Неймара 09:59 — DKTheBest2 В таком случае ПСЖ лучше сделать из Неймара чучело и выставить его в клубном музее.

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Неправильно так поступать с Ворониным» 09:55 — solart1964 На минутку, при Блохине сборная добилась своих максимальных успехов за период независимости. Хотя... 09:51 — Axmetov1 А по теме согласен с комментами ниже,Ворона хочет без опыта,по кумовски сразу на хлебное место,да...

US Open. Стали известны все четвертьфиналисты 09:55 — vital І не кажи: просто було гидко дивитися на те що це Дані влаштувало після реалізованого матчболу в ...