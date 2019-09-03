US Open. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 1/4 финала парного разряда Открытого чемпионата США.
В матче третьего круга украинка в дуэте с Аленой Остапенко обыграла вторую сеяную пару Се Шувэй (Тайвань) / Барбора Стрыцова (Чехия).
US Open. Третий круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Се Шувэй / Барбора Стрыцова – 6:4, 6:3
Отметим, что ранее никто из украинок не играл в 1/4 финала парного разряда Открытого чемпионата США по теннису. Напомним, Люда и Алена в текущем сезоне уже доходили до четвертьфинала одного мейджора (Ролан Гаррос), тогда выйти в полуфинал не удалось.
В 1/4 финала Киченок и Остапенко сразятся с американской парой Кэролайн Доулхайд / Ваня Кинг.
Ранее парный турнир покинули Надежда Киченок и Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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