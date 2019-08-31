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US Open. Надежда Киченок уступила в матче парного разряда

Украинка покидает турнир

  • 31.08.2019 23:42
  • 228 просмотров
  • 9 комментариев
US Open. Надежда Киченок уступила в матче парного разряда
© btu.org.ua

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с Эбигейл Спирс сражалась в 1/16 US Open с дуэтом Виктория Азаренко/Эшли Барти.

Киченок и Спирс проиграли в трех сетах - 3:6, 6:3, 6:7. Поединок продолжался 2,5 часа.

В одиночном разряде Украину продолжает представлять Элина Свитолина.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    svetikrm
      svetikrm, 01.09.2019 00:21
    0
    Alehandro, 01.09.2019 00:20
    Ага. Вижу уже. Взяли с Пуиг первый сет. Жаль, что трансляций нигде нет((
    есть, на сайте Большой теннис Украины
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 01.09.2019 00:21
    0
    chupackabra86, 01.09.2019 00:19
    А где в правилах написано, что так играть нельзя. В парных матчах не редко так играют.
    Правилами не запрещено, но победы добывать таким образом - это низко
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 01.09.2019 00:20
    0
    svetikrm, 31.08.2019 23:58
    Уже играют и 3:2 в первом сете.
    Ага. Вижу уже. Взяли с Пуиг первый сет. Жаль, что трансляций нигде нет((
    Ссылка
    chupackabra86
      chupackabra86, 01.09.2019 00:19
    0
    Alehandro, 31.08.2019 23:55
    И что?! титулы не дают право так играть!
    А где в правилах написано, что так играть нельзя. В парных матчах не редко так играют.
    Ссылка
    svetikrm
      svetikrm, 31.08.2019 23:58
    +1
    Alehandro, 31.08.2019 23:48
    А Ястремская, кстати, с пар что, снялась? Вроде где-то в это время должна была играть, но ни в текущих встречах, ни в будущих её уже нет...
    Уже играют и 3:2 в первом сете.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 31.08.2019 23:55
    0
    ternow, 31.08.2019 23:53
    Азаренко просто молодчага даже в нынешней форме!!! " Овца" просто так не имеет финалы и титулы в паре... Более того, Азаренко- олимпийская чемпионка в миксте в паре с Мирным, хоть это немного другое, но все равно Азаренко умеет играть в паре Плюс Э. Барти тоже очень классная напарница и одиночница!!!
    И что?! титулы не дают право так играть!
    Ссылка
    ternow
      ternow, 31.08.2019 23:53
    -1
    Alehandro, 31.08.2019 23:46
    Азаренка, овца, в решающем розыгрыше на тайбрейке специально в Спирс дважды пробила. Сучка крашенная
    Азаренко просто молодчага даже в нынешней форме!!! " Овца" просто так не имеет финалы и титулы в паре... Более того, Азаренко- олимпийская чемпионка в миксте в паре с Мирным, хоть это немного другое, но все равно Азаренко умеет играть в паре Плюс Э. Барти тоже очень классная напарница и одиночница!!!
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 31.08.2019 23:48
    0
    А Ястремская, кстати, с пар что, снялась? Вроде где-то в это время должна была играть, но ни в текущих встречах, ни в будущих её уже нет...
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 31.08.2019 23:46
    -1
    Азаренка, овца, в решающем розыгрыше на тайбрейке специально в Спирс дважды пробила. Сучка крашенная
    Ссылка
    svetikrm
      svetikrm, 31.08.2019 23:58
    +1
    Alehandro, 31.08.2019 23:48
    А Ястремская, кстати, с пар что, снялась? Вроде где-то в это время должна была играть, но ни в текущих встречах, ни в будущих её уже нет...
    Уже играют и 3:2 в первом сете.
    Ссылка
    svetikrm
      svetikrm, 01.09.2019 00:21
    0
    Alehandro, 01.09.2019 00:20
    Ага. Вижу уже. Взяли с Пуиг первый сет. Жаль, что трансляций нигде нет((
    есть, на сайте Большой теннис Украины
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 01.09.2019 00:21
    0
    chupackabra86, 01.09.2019 00:19
    А где в правилах написано, что так играть нельзя. В парных матчах не редко так играют.
    Правилами не запрещено, но победы добывать таким образом - это низко
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 01.09.2019 00:20
    0
    svetikrm, 31.08.2019 23:58
    Уже играют и 3:2 в первом сете.
    Ага. Вижу уже. Взяли с Пуиг первый сет. Жаль, что трансляций нигде нет((
    Ссылка
    chupackabra86
      chupackabra86, 01.09.2019 00:19
    0
    Alehandro, 31.08.2019 23:55
    И что?! титулы не дают право так играть!
    А где в правилах написано, что так играть нельзя. В парных матчах не редко так играют.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 31.08.2019 23:55
    0
    ternow, 31.08.2019 23:53
    Азаренко просто молодчага даже в нынешней форме!!! " Овца" просто так не имеет финалы и титулы в паре... Более того, Азаренко- олимпийская чемпионка в миксте в паре с Мирным, хоть это немного другое, но все равно Азаренко умеет играть в паре Плюс Э. Барти тоже очень классная напарница и одиночница!!!
    И что?! титулы не дают право так играть!
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 31.08.2019 23:48
    0
    А Ястремская, кстати, с пар что, снялась? Вроде где-то в это время должна была играть, но ни в текущих встречах, ни в будущих её уже нет...
    Ссылка
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