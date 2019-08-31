US Open. Надежда Киченок уступила в матче парного разряда

00:21 — svetikrm

есть, на сайте Большой теннис Украины

00:21 — Alehandro

Правилами не запрещено, но победы добывать таким образом - это низко

00:20 — Alehandro

Ага. Вижу уже. Взяли с Пуиг первый сет. Жаль, что трансляций нигде нет((

00:19 — chupackabra86

А где в правилах написано, что так играть нельзя. В парных матчах не редко так играют.