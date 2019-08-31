US Open. Надежда Киченок уступила в матче парного разряда

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с Эбигейл Спирс сражалась в 1/16 US Open с дуэтом Виктория Азаренко/Эшли Барти.
Киченок и Спирс проиграли в трех сетах - 3:6, 6:3, 6:7. Поединок продолжался 2,5 часа.
В одиночном разряде Украину продолжает представлять Элина Свитолина.
Источник — Sport.ua
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