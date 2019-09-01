US Open. Ястремская проиграла в парном разряде

Украинка Даяна Ястремская в дуэте с пуэрториканкой Моникой Пуиг проиграла паре в составе Анны Калинской (Россия) и Юлии Путинцевой (Казахстан) на Открытом чемпионате США.
Первый сет остался за Ястремской и Пуиг, но вторую партию украино-пуэрториканская пара проиграла. А в решающем сете сильнее оказались Калинская и Путинцева.
Даяна Ястремская / Моника Пуиг - Анна Калинская / Юлия Путинцева - 6:3, 4:6, 3:6
Напомним, ранее Ястремская в одиночном разряде уступила Элине Свитолиной.
Источник — Sport.ua
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