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US Open. Ястремская проиграла в парном разряде

Даяна Ястремская и Моника Пуиг уступили в трехсетовом матче

  • 01.09.2019 02:15
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US Open. Ястремская проиграла в парном разряде
© US Open. Даяна Ястремская

Украинка Даяна Ястремская в дуэте с пуэрториканкой Моникой Пуиг проиграла паре в составе Анны Калинской (Россия) и Юлии Путинцевой (Казахстан) на Открытом чемпионате США.

Первый сет остался за Ястремской и Пуиг, но вторую партию украино-пуэрториканская пара проиграла. А в решающем сете сильнее оказались Калинская и Путинцева.

Даяна Ястремская / Моника Пуиг - Анна Калинская / Юлия Путинцева - 6:3, 4:6, 3:6

Напомним, ранее Ястремская в одиночном разряде уступила Элине Свитолиной.

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Источник — Sport.ua

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