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US Open. Ястремская без шансов проиграла Свитолиной

Вторая ракетка Украины провела один из худших матчей в сезоне

  • 31.08.2019 03:17
  • 2400 просмотров
  • 43 комментария
US Open. Ястремская без шансов проиграла Свитолиной
© US Open. Элина Свитолина
В ночь с пятницы на субботу лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина (№5 WTA) и Даяна Ястремская (№32 WTA) разыграли путевку в четвертый круг основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.
 
Победительницей первой очной встречи стала Свитолина, которая одержала легкую победу в двух сетах.
 
US Open. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:2, 6:0
 
Для Даяны все началось как в кошмарном сне: Свитолина на старте взяла 9 очков подряд, практически все они были невынужденными ошибками Ястремской. Форхенд второй ракетки Украины был ужасен, ошибок было допущено на несколько матчей вперед. Свитолиной в такой ситуации оставалось не мешать сопернице проигрывать матч. Но Элине все равно стоит отдать должное, она не расслабилась и практически не давала шансов Даяне каким-то образом нащупать нити игры.
 
Свитолина играла разнообразно и мощно, прием подач был глубоким, а уровень тенниса во время ключевых розыгрышей был на высоте. Всего один раз игра пятой ракетки мира дала сбой, когда за гейм было допущено две двойные ошибки, но это все равно не помешало взять очко. Даяна начала хоть как-то цепляться за результат только после 0:4 в первом сете, но от поражения в партии ей было не уйти.
 
 
 
Во втором сете даже минимальной борьбы не получилось. Ястремская взяла всего шесть розыгрышей за шесть геймов и получила вторую баранку в сезоне. Напомним, первая была от Суарес Наварро в первом круге Ролан Гаррос.
 
 
Из позитива можно выделить хронометраж поединка, который позволил украинским болельщикам раньше отправиться отдыхать. Доброе утро всем, кто решил не смотреть матч, вы ничего не потеряли. Также порадуемся за Свитолину, она в третий раз подряд сыграет в четвертом круге Открытого чемпионата США, как известно, стабильность – признак класса. Пожелаем нашей лучшей теннисистке в следующем раунде одолеть очередную сильную американку и наконец-то выйти в четвертьфинал US Open. К слову, перед Киз есть должок за 2017 год, нужно бы его вернуть. Для этого есть все условия, игра Элины в Нью-Йорке пока что очень радует. 
 
В четвертом круге Свитолина сразится против Мэдисон Киз (№9 WTA).
 
 
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Viktor Savchuk
      Viktor Savchuk, 31.08.2019 04:35
    0
    Владимир Белокриницкий, 31.08.2019 04:12
    А що не так у Даяни з Контою? Впевнено обіграла її.))
    Колінки в Даяни один раз затремтіли - з Середньою.
    Але це не теннісистка, це легенда!! От проти неї і затремтіли.
    А так - Даяна з усіма грала більш-менш на рівних, від Плішкової і Гергес до Соболенко і Бенчич. І з Контою так само... Один раз програла їй - один раз ще впевненіше обіграла...
    А так я багато років тенніс дивлюсь. Матчі Даяни, до речі, взагалі не пропускаю. Як і усіх наших. І видно, коли матчі зливають.
    З Кенін місяць назад і сьогодні. З Кенін - мабуть з міркувань поступового входження у пік форми до US Open.
    Зі Світоліною? Тут все зрозуміло. Світоліна - наш великий тенісний бізнес-проект. Там де крутяться такі величезні, за масштабом нашого тенісу (та й взагалі спорту) гроші - місця для перемоги Даяни не знайшлося, от і усе!
    Але я сподівався на боротьбу, а вийшло шоу...
    Ти хочеш натякнути що Даяна зробила щось подібне як у бою обох братів Емельяненко, коли на перших секундах молодший показово дав себе перемогти? Тут такого не було, ну майже))
    Ссылка
    Elis
      Elis, 31.08.2019 04:31
    +5
    Владимир Белокриницкий, 31.08.2019 04:12
    А що не так у Даяни з Контою? Впевнено обіграла її.))
    Колінки в Даяни один раз затремтіли - з Середньою.
    Але це не теннісистка, це легенда!! От проти неї і затремтіли.
    А так - Даяна з усіма грала більш-менш на рівних, від Плішкової і Гергес до Соболенко і Бенчич. І з Контою так само... Один раз програла їй - один раз ще впевненіше обіграла...
    А так я багато років тенніс дивлюсь. Матчі Даяни, до речі, взагалі не пропускаю. Як і усіх наших. І видно, коли матчі зливають.
    З Кенін місяць назад і сьогодні. З Кенін - мабуть з міркувань поступового входження у пік форми до US Open.
    Зі Світоліною? Тут все зрозуміло. Світоліна - наш великий тенісний бізнес-проект. Там де крутяться такі величезні, за масштабом нашого тенісу (та й взагалі спорту) гроші - місця для перемоги Даяни не знайшлося, от і усе!
    Але я сподівався на боротьбу, а вийшло шоу...
    Знаєте, ми тут з подругою-латишкою зайшли в Ризі в кав'ярню і ніс у ніс зіштовхнулись з їхнім дуууже відомим актором. Він у Латвії просто жива легенда. Ще й сказав нам кілька слів.
    Ну, мені в принципі байдуже, прикольно, звісно, побачити зблизька. А мою подругу пів години трясло, вона слова не могла вимовити через істеричний сміх. Бо вона виросла на його фільмах. А от наша Ада Роговцева не справила б на неї такого враження. Розумієте, є всесвітні легенди, а є місцеві легенди. І їх вплив на людину однаковий. Це ви тут скільки завгодно можете ображати Еліну, а для наших тенісистів вона жива легенда. Бо їй вдалось те, до чого вони всі прагнуть.
    До речі, я коли познайомилась з відомою акторкою, на чиїх фільмах виросла, у мене теж руки тремтіли. Поза моїм бажанням. Ракетку я б не втримала, повірте
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 31.08.2019 04:26
    -3
    Сторонникам великого дрожания Ястремской посвящается.
    Просто пересмотрите этот матч и посмотрите повторы других матчей Ястремской.
    Даяна не старалась!! Не готовилась к подачам, как обычно сосредотачиваются перед подачами, когда борются за победу! Лупила, куда попало. Не сосредотачивалась на приемах...
    Она не старалась выиграть этот матч. Вот и всё.
    Просто не пожалейте времени - в Ютубе можно найти даже полные её матчи и сравните поведение во время игры!...
    Ссылка
    vital
      vital, 31.08.2019 04:17
    +2
    По дербі особливо немає що коментувати: в 4-му колі шлему зіграють між собою більш сильніші дівчата.
    Про результат гри між українками - перемога Еліни, більшість українських справжніх вболівальників тенісу його й так прогнозували. Але було сподівання, що матч буде більш інтригуючим.
    З матчем Даяни проти Серени усе зрозуміло, бо американка це легенда сучасного тенісу - Ястремська тоді програла ще до виходу на корт. Але сьогодні знову була гра аля Конта-2. Даяні і її команді для подальшого прогресу в турі треба з цим щось робити...
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 31.08.2019 04:12
    -6
    Stanislav Matusevych, 31.08.2019 03:43
    Казати особливо нічого, результат на табло. Повторилися цьогорічні матчі Даяни проти Серени та Конти. Проти зіркового прізвища нападає ступор, і нічого поки зробити з тим не вдається. На Ястремську чекає складна ментальна робота щодо свого відношення до авторитетів на корті. Знову питання про психологів у повний зріст.
    Ну, а Еліна, нічого не вигадуючи, спокійно забрала те, що само пливло в руки. Головне для неї не розслабитися після розгромної перемоги. В четвертому колі буде дуже важко. Третій раз із Кенін грати не доведеться, та непогано було б віддати боржок Кіз за чвертьфінал ЮСО дворічної давнини. Там Еліна, граючи від захисту, вела 4:2 у вирішальному сеті, Кіз уже пливла, коли Світоліна вирішила закінчити гру красиво. Наробила помилок, повернула американку до гри, і та подарунком скористалася сповна. Шанси у неділю будуть точно, вболіваємо за нашу першу ракетку!
    А що не так у Даяни з Контою? Впевнено обіграла її.))
    Колінки в Даяни один раз затремтіли - з Середньою.
    Але це не теннісистка, це легенда!! От проти неї і затремтіли.
    А так - Даяна з усіма грала більш-менш на рівних, від Плішкової і Гергес до Соболенко і Бенчич. І з Контою так само... Один раз програла їй - один раз ще впевненіше обіграла...
    А так я багато років тенніс дивлюсь. Матчі Даяни, до речі, взагалі не пропускаю. Як і усіх наших. І видно, коли матчі зливають.
    З Кенін місяць назад і сьогодні. З Кенін - мабуть з міркувань поступового входження у пік форми до US Open.
    Зі Світоліною? Тут все зрозуміло. Світоліна - наш великий тенісний бізнес-проект. Там де крутяться такі величезні, за масштабом нашого тенісу (та й взагалі спорту) гроші - місця для перемоги Даяни не знайшлося, от і усе!
    Але я сподівався на боротьбу, а вийшло шоу...
    Ссылка
    Elis
      Elis, 31.08.2019 04:10
    0
    Vick Reznor, 31.08.2019 03:35
    обидвом.... де так розмовляють взагалі? не ганьби мову українську
    Ой, ви знаєте, Нечуй-Левицький, Леся Українка і Олесь Гончар ще до нас цю бідну українську мови зганьбили
    Просто не полінуйтесь погуглити. До речі, коли худ літературу перекладають з іноземних мов, то при слововживанні звертають увагу чи вживали це слово класики укр. літ. І от вищеназвані товариші дуууууже авторитетні. Прямо як Світоліна в тенісі. Ні, Серена в свої найкращі часи
    Ссылка
    ukrop45
    ukrop45, 31.08.2019 04:09
    +1
    Нарешті побачили Елю у всій красі.Як на мене це її кращий матч після підсумкового, успіху з Кіз. Даяні потрібно переглянути пріорітети в своїй грі, дуже все прогнозовано і очевидно, навряд чи вона підніметься в рейтингу найближчим часом. А про якийсь "слив" і мови не може бути, на Даяну дивлячись, сльози виступають.
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    Vladdal
      Vladdal, 31.08.2019 04:07
    +2
    Чёрт... не хочу больше украинских дерби.
    Всем спокойной ночи или доброго утра, кому как лучше.
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    vital
      vital, 31.08.2019 04:04
    +4
    Viktor Savchuk, 31.08.2019 04:00
    а тут немає чому дивуватись, Кенін це уродженка росії, яка перебралась до США, але менталітет залишився
    Та я в курсі, батьки з Москви. Найцікавіше слухати коли виходить на допомогу тато і починає чесати вперемішку російські і англійські слова
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    Elis
      Elis, 31.08.2019 04:04
    +3
    Viktor Savchuk, 31.08.2019 03:33
    егеж, момент коли хочеш сказати по українськи, але звик говорити на суржику, добре хом бидлом дівчвт не назвав)))

    Пацани, ви зробили мій день! Тобто ніч)))
    Дівчатам це, на жаль, не вдалось. А вам вдалось
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    Elis
      Elis, 31.08.2019 04:01
    +1
    relax-1984, 31.08.2019 03:27
    Мда... И не знаю что сказать... В первую очередь рад за Эльку! Ей надо на Итоговый, ещё и не то что сил не потратила, а и вспотеть толком не успела.... Я не понял, это Даяна была? Иль кто?... Тут звучали версии об общем Гурьеве, что результат до матча понятен и бла-бла-бла... Я в это отказываюсь верить, хотя по игре и по счету "прихильникам" такой версии: ВАШ ВЫХОД...
    А Эля все же умничка!!! Мне понравилась её игра, и ради того, что Даю домой отправила, сделай третью американку, Эля, пожалуйста ))) А ещё наши девчонки обнялись возле сетки )))
    Теж помітили?)) Думала: чи змусить Даяна Еліну хоча б впріти?)) "Пенсіонерка" Вінус її куди більше поганяла))
    Нічого, буде більше сил на наступну суперницю.
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    Viktor Savchuk
      Viktor Savchuk, 31.08.2019 04:00
    +3
    vital, 31.08.2019 03:47
    Ага, я теж звернув увагу, але це, мабуть, тому що з Кенін така американка.
    Тато Софи теж прожогом вилетів із стадіону. Відчуйте різницю ще й в тому, що Даяша навіть після поразок охоче роздає автографи глядачам.
    а тут немає чому дивуватись, Кенін це уродженка росії, яка перебралась до США, але менталітет залишився
    Ссылка
    Elis
      Elis, 31.08.2019 03:59
    +3
    Vick Reznor, 31.08.2019 03:28
    не обидвом, а обом... обидвом... треш какой-то
    Ахахаха! Вчіть українську мови і поповнюйте словниковий запас! В перервах між іграми. І книги читайте) Українських авторів. Це синоніми, обидва слова українські, просто одне рідше вживається, більш книжне, ніж розмовне: "обидві - обидвом". СУМ вам у поміч ;)
    А от "треш" - вже англіцизм)
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.08.2019 03:56
    +4
    Доречі, прошу вибачення, Еліна ж ще ніколи не доходила до 1/4 ЮСО. Два роки тому вони з Кіз грали теж у четвертому колі. Хочеться, щоб в одну й ту ж воронку снаряд двічі не потрапив. Час перемагати!
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    Viktor Savchuk
      Viktor Savchuk, 31.08.2019 03:52
    +2
    Aleks , 31.08.2019 03:43
    Даяна просто перегорела, всего 6 винерсов за матч, я такого от нее вообще не видел, даже против Серены она больше имела выигранных мячей.
    Тільки різниця була втому що Серені дуже хотіліа доказати що теж вміє швидкі розиграші, а з Еліну нахрапом не візьмеш, тим і доказує що вона справжній топ
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    vital
      vital, 31.08.2019 03:47
    +5
    relax-1984, 31.08.2019 03:40
    А тепер Кіз, і я чомусь радий ))) До речі, американки не те, що не обійнялись, а Кенін подала руку на ходу навіть не дивлячись на Медісон )))
    Ага, я теж звернув увагу, але це, мабуть, тому що з Кенін така американка.
    Тато Софи теж прожогом вилетів із стадіону. Відчуйте різницю ще й в тому, що Даяша навіть після поразок охоче роздає автографи глядачам.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 31.08.2019 03:46
    +4
    Владимир Белокриницкий, 31.08.2019 03:18
    Общий агент.
    Свитолиной нужнее.
    Демонстративное, я бы сказал, поражение...
    Від того, що ви повторите це у 20 раз, ваша теорія не стане правдою
    Ссылка
    Aleks
      Aleks , 31.08.2019 03:43
    +4
    Даяна просто перегорела, всего 6 винерсов за матч, я такого от нее вообще не видел, даже против Серены она больше имела выигранных мячей.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.08.2019 03:43
    +8
    Казати особливо нічого, результат на табло. Повторилися цьогорічні матчі Даяни проти Серени та Конти. Проти зіркового прізвища нападає ступор, і нічого поки зробити з тим не вдається. На Ястремську чекає складна ментальна робота щодо свого відношення до авторитетів на корті. Знову питання про психологів у повний зріст.
    Ну, а Еліна, нічого не вигадуючи, спокійно забрала те, що само пливло в руки. Головне для неї не розслабитися після розгромної перемоги. В четвертому колі буде дуже важко. Третій раз із Кенін грати не доведеться, та непогано було б віддати боржок Кіз за чвертьфінал ЮСО дворічної давнини. Там Еліна, граючи від захисту, вела 4:2 у вирішальному сеті, Кіз уже пливла, коли Світоліна вирішила закінчити гру красиво. Наробила помилок, повернула американку до гри, і та подарунком скористалася сповна. Шанси у неділю будуть точно, вболіваємо за нашу першу ракетку!
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 31.08.2019 03:42
    +1
    Світоліна гратиме проти Кіз. Кенін могла зачепитися за матч, могла зробити рахунок в 2 сеті 6:6, але не реалізувала 2 чи навіть 3 спроби. такі діли
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    Алина Бабенко
      Алина Бабенко, 31.08.2019 03:25
    +9
    Вот честно, просто обидно за Элину. Находится не первый год в десятке, а когда выигрывает у теннисистки уровня ниже (пусть и у всеми любимой Даяны), то говорят про слив. Она выиграла, потому что выше классом, потому что опытнее, потому что сегодня была спокойнее. Молодец. Я очень рада за нее.
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 31.08.2019 03:22
    +9
    а ті, хто пише що Даяна зумисне злила матч - кінчені неадеквати. по реакції Даяни було все помітно. ні про яке злиття і мови бути не може. ідіть лікуйтесь, а то з вашими договорняками вже дістали. це клінічне явно, раз вам на кожному кроці таке мерещиться
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.08.2019 03:43
    +8
    Казати особливо нічого, результат на табло. Повторилися цьогорічні матчі Даяни проти Серени та Конти. Проти зіркового прізвища нападає ступор, і нічого поки зробити з тим не вдається. На Ястремську чекає складна ментальна робота щодо свого відношення до авторитетів на корті. Знову питання про психологів у повний зріст.
    Ну, а Еліна, нічого не вигадуючи, спокійно забрала те, що само пливло в руки. Головне для неї не розслабитися після розгромної перемоги. В четвертому колі буде дуже важко. Третій раз із Кенін грати не доведеться, та непогано було б віддати боржок Кіз за чвертьфінал ЮСО дворічної давнини. Там Еліна, граючи від захисту, вела 4:2 у вирішальному сеті, Кіз уже пливла, коли Світоліна вирішила закінчити гру красиво. Наробила помилок, повернула американку до гри, і та подарунком скористалася сповна. Шанси у неділю будуть точно, вболіваємо за нашу першу ракетку!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 31.08.2019 03:20
    +7
    просто Даяна перегоріла, це було видно. і через це практично нічого у неї не виходило. копія матчу проти Серени Вільямс.
    думаю, була б на місці Світоліни інша тенісистка - і ми побачили б зовсім іншу Даяну
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    Vick Reznor
      Vick Reznor, 31.08.2019 03:26
    +6
    Ярослав 999, 31.08.2019 03:19
    Договорняк
    долбоебняк... спать пиздуй,специалист
    Ссылка
    Elis
      Elis, 31.08.2019 04:31
    +5
    Владимир Белокриницкий, 31.08.2019 04:12
    А що не так у Даяни з Контою? Впевнено обіграла її.))
    Колінки в Даяни один раз затремтіли - з Середньою.
    Але це не теннісистка, це легенда!! От проти неї і затремтіли.
    А так - Даяна з усіма грала більш-менш на рівних, від Плішкової і Гергес до Соболенко і Бенчич. І з Контою так само... Один раз програла їй - один раз ще впевненіше обіграла...
    А так я багато років тенніс дивлюсь. Матчі Даяни, до речі, взагалі не пропускаю. Як і усіх наших. І видно, коли матчі зливають.
    З Кенін місяць назад і сьогодні. З Кенін - мабуть з міркувань поступового входження у пік форми до US Open.
    Зі Світоліною? Тут все зрозуміло. Світоліна - наш великий тенісний бізнес-проект. Там де крутяться такі величезні, за масштабом нашого тенісу (та й взагалі спорту) гроші - місця для перемоги Даяни не знайшлося, от і усе!
    Але я сподівався на боротьбу, а вийшло шоу...
    Знаєте, ми тут з подругою-латишкою зайшли в Ризі в кав'ярню і ніс у ніс зіштовхнулись з їхнім дуууже відомим актором. Він у Латвії просто жива легенда. Ще й сказав нам кілька слів.
    Ну, мені в принципі байдуже, прикольно, звісно, побачити зблизька. А мою подругу пів години трясло, вона слова не могла вимовити через істеричний сміх. Бо вона виросла на його фільмах. А от наша Ада Роговцева не справила б на неї такого враження. Розумієте, є всесвітні легенди, а є місцеві легенди. І їх вплив на людину однаковий. Це ви тут скільки завгодно можете ображати Еліну, а для наших тенісистів вона жива легенда. Бо їй вдалось те, до чого вони всі прагнуть.
    До речі, я коли познайомилась з відомою акторкою, на чиїх фільмах виросла, у мене теж руки тремтіли. Поза моїм бажанням. Ракетку я б не втримала, повірте
    Ссылка
    vital
      vital, 31.08.2019 03:47
    +5
    relax-1984, 31.08.2019 03:40
    А тепер Кіз, і я чомусь радий ))) До речі, американки не те, що не обійнялись, а Кенін подала руку на ходу навіть не дивлячись на Медісон )))
    Ага, я теж звернув увагу, але це, мабуть, тому що з Кенін така американка.
    Тато Софи теж прожогом вилетів із стадіону. Відчуйте різницю ще й в тому, що Даяша навіть після поразок охоче роздає автографи глядачам.
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 31.08.2019 03:35
    +5
    Ті що говорять про договорняк колись гру Діани бачили? В неї номер один проблема це стабільність. Що цей матч і показав. А Світоліна на свому рівні. Що навіть дуже добре.
    Ссылка
    vital
      vital, 31.08.2019 04:04
    +4
    Viktor Savchuk, 31.08.2019 04:00
    а тут немає чому дивуватись, Кенін це уродженка росії, яка перебралась до США, але менталітет залишився
    Та я в курсі, батьки з Москви. Найцікавіше слухати коли виходить на допомогу тато і починає чесати вперемішку російські і англійські слова
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.08.2019 03:56
    +4
    Доречі, прошу вибачення, Еліна ж ще ніколи не доходила до 1/4 ЮСО. Два роки тому вони з Кіз грали теж у четвертому колі. Хочеться, щоб в одну й ту ж воронку снаряд двічі не потрапив. Час перемагати!
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    Elis
      Elis, 31.08.2019 03:46
    +4
    Владимир Белокриницкий, 31.08.2019 03:18
    Общий агент.
    Свитолиной нужнее.
    Демонстративное, я бы сказал, поражение...
    Від того, що ви повторите це у 20 раз, ваша теорія не стане правдою
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    Aleks
      Aleks , 31.08.2019 03:43
    +4
    Даяна просто перегорела, всего 6 винерсов за матч, я такого от нее вообще не видел, даже против Серены она больше имела выигранных мячей.
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    Viktor Savchuk
      Viktor Savchuk, 31.08.2019 03:33
    +4
    Vick Reznor, 31.08.2019 03:28
    не обидвом, а обом... обидвом... треш какой-то
    егеж, момент коли хочеш сказати по українськи, але звик говорити на суржику, добре хом бидлом дівчвт не назвав)))
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    Fangold
      Fangold, 31.08.2019 03:18
    +4
    Той самий випадок коли на гру Даяни можна дивитись без нервів
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    Elis
      Elis, 31.08.2019 04:04
    +3
    Viktor Savchuk, 31.08.2019 03:33
    егеж, момент коли хочеш сказати по українськи, але звик говорити на суржику, добре хом бидлом дівчвт не назвав)))

    Пацани, ви зробили мій день! Тобто ніч)))
    Дівчатам це, на жаль, не вдалось. А вам вдалось
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    Viktor Savchuk
      Viktor Savchuk, 31.08.2019 04:00
    +3
    vital, 31.08.2019 03:47
    Ага, я теж звернув увагу, але це, мабуть, тому що з Кенін така американка.
    Тато Софи теж прожогом вилетів із стадіону. Відчуйте різницю ще й в тому, що Даяша навіть після поразок охоче роздає автографи глядачам.
    а тут немає чому дивуватись, Кенін це уродженка росії, яка перебралась до США, але менталітет залишився
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    Elis
      Elis, 31.08.2019 03:59
    +3
    Vick Reznor, 31.08.2019 03:28
    не обидвом, а обом... обидвом... треш какой-то
    Ахахаха! Вчіть українську мови і поповнюйте словниковий запас! В перервах між іграми. І книги читайте) Українських авторів. Це синоніми, обидва слова українські, просто одне рідше вживається, більш книжне, ніж розмовне: "обидві - обидвом". СУМ вам у поміч ;)
    А от "треш" - вже англіцизм)
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    relax-1984
      relax-1984, 31.08.2019 03:40
    +3
    А тепер Кіз, і я чомусь радий ))) До речі, американки не те, що не обійнялись, а Кенін подала руку на ходу навіть не дивлячись на Медісон )))
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    relax-1984
      relax-1984, 31.08.2019 03:27
    +3
    Мда... И не знаю что сказать... В первую очередь рад за Эльку! Ей надо на Итоговый, ещё и не то что сил не потратила, а и вспотеть толком не успела.... Я не понял, это Даяна была? Иль кто?... Тут звучали версии об общем Гурьеве, что результат до матча понятен и бла-бла-бла... Я в это отказываюсь верить, хотя по игре и по счету "прихильникам" такой версии: ВАШ ВЫХОД...
    А Эля все же умничка!!! Мне понравилась её игра, и ради того, что Даю домой отправила, сделай третью американку, Эля, пожалуйста ))) А ещё наши девчонки обнялись возле сетки )))
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    vital
      vital, 31.08.2019 04:17
    +2
    По дербі особливо немає що коментувати: в 4-му колі шлему зіграють між собою більш сильніші дівчата.
    Про результат гри між українками - перемога Еліни, більшість українських справжніх вболівальників тенісу його й так прогнозували. Але було сподівання, що матч буде більш інтригуючим.
    З матчем Даяни проти Серени усе зрозуміло, бо американка це легенда сучасного тенісу - Ястремська тоді програла ще до виходу на корт. Але сьогодні знову була гра аля Конта-2. Даяні і її команді для подальшого прогресу в турі треба з цим щось робити...
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