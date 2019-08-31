US Open. Ястремская без шансов проиграла Свитолиной

Якщо в рахунку не веде американка)) Я про ЮСО))

04:35 — Viktor Savchuk

Ти хочеш натякнути що Даяна зробила щось подібне як у бою обох братів Емельяненко, коли на перших...

04:31 — Elis

Знаєте, ми тут з подругою-латишкою зайшли в Ризі в кав'ярню і ніс у ніс зіштовхнулись з їхнім дуу...

04:26 — Владимир Белокриницкий

Сторонникам великого дрожания Ястремской посвящается. Просто пересмотрите этот матч и посмотрите...

04:17 — vital

По дербі особливо немає що коментувати: в 4-му колі шлему зіграють між собою більш сильніші дівча...

04:12 — Владимир Белокриницкий

А що не так у Даяни з Контою? Впевнено обіграла її.)) Колінки в Даяни один раз затремтіли - з Сер...

04:10 — Elis

Ой, ви знаєте, Нечуй-Левицький, Леся Українка і Олесь Гончар ще до нас цю бідну українську мови з...

04:09 — ukrop45

Нарешті побачили Елю у всій красі.Як на мене це її кращий матч після підсумкового, успіху з Кіз. ...

04:07 — Vladdal

Чёрт... не хочу больше украинских дерби. Всем спокойной ночи или доброго утра, кому как лучше.