US Open. Ястремская без шансов проиграла Свитолиной

В ночь с пятницы на субботу лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина (№5 WTA) и Даяна Ястремская (№32 WTA) разыграли путевку в четвертый круг основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.
Победительницей первой очной встречи стала Свитолина, которая одержала легкую победу в двух сетах.
US Open. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:2, 6:0
Для Даяны все началось как в кошмарном сне: Свитолина на старте взяла 9 очков подряд, практически все они были невынужденными ошибками Ястремской. Форхенд второй ракетки Украины был ужасен, ошибок было допущено на несколько матчей вперед. Свитолиной в такой ситуации оставалось не мешать сопернице проигрывать матч. Но Элине все равно стоит отдать должное, она не расслабилась и практически не давала шансов Даяне каким-то образом нащупать нити игры.
Свитолина играла разнообразно и мощно, прием подач был глубоким, а уровень тенниса во время ключевых розыгрышей был на высоте. Всего один раз игра пятой ракетки мира дала сбой, когда за гейм было допущено две двойные ошибки, но это все равно не помешало взять очко. Даяна начала хоть как-то цепляться за результат только после 0:4 в первом сете, но от поражения в партии ей было не уйти.
Во втором сете даже минимальной борьбы не получилось. Ястремская взяла всего шесть розыгрышей за шесть геймов и получила вторую баранку в сезоне. Напомним, первая была от Суарес Наварро в первом круге Ролан Гаррос.
Из позитива можно выделить хронометраж поединка, который позволил украинским болельщикам раньше отправиться отдыхать. Доброе утро всем, кто решил не смотреть матч, вы ничего не потеряли. Также порадуемся за Свитолину, она в третий раз подряд сыграет в четвертом круге Открытого чемпионата США, как известно, стабильность – признак класса. Пожелаем нашей лучшей теннисистке в следующем раунде одолеть очередную сильную американку и наконец-то выйти в четвертьфинал US Open. К слову, перед Киз есть должок за 2017 год, нужно бы его вернуть. Для этого есть все условия, игра Элины в Нью-Йорке пока что очень радует.
В четвертом круге Свитолина сразится против Мэдисон Киз (№9 WTA).
Источник — Sport.ua
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Колінки в Даяни один раз затремтіли - з Середньою.
Але це не теннісистка, це легенда!! От проти неї і затремтіли.
А так - Даяна з усіма грала більш-менш на рівних, від Плішкової і Гергес до Соболенко і Бенчич. І з Контою так само... Один раз програла їй - один раз ще впевненіше обіграла...
А так я багато років тенніс дивлюсь. Матчі Даяни, до речі, взагалі не пропускаю. Як і усіх наших. І видно, коли матчі зливають.
З Кенін місяць назад і сьогодні. З Кенін - мабуть з міркувань поступового входження у пік форми до US Open.
Зі Світоліною? Тут все зрозуміло. Світоліна - наш великий тенісний бізнес-проект. Там де крутяться такі величезні, за масштабом нашого тенісу (та й взагалі спорту) гроші - місця для перемоги Даяни не знайшлося, от і усе!
Але я сподівався на боротьбу, а вийшло шоу...
Колінки в Даяни один раз затремтіли - з Середньою.
Але це не теннісистка, це легенда!! От проти неї і затремтіли.
А так - Даяна з усіма грала більш-менш на рівних, від Плішкової і Гергес до Соболенко і Бенчич. І з Контою так само... Один раз програла їй - один раз ще впевненіше обіграла...
А так я багато років тенніс дивлюсь. Матчі Даяни, до речі, взагалі не пропускаю. Як і усіх наших. І видно, коли матчі зливають.
З Кенін місяць назад і сьогодні. З Кенін - мабуть з міркувань поступового входження у пік форми до US Open.
Зі Світоліною? Тут все зрозуміло. Світоліна - наш великий тенісний бізнес-проект. Там де крутяться такі величезні, за масштабом нашого тенісу (та й взагалі спорту) гроші - місця для перемоги Даяни не знайшлося, от і усе!
Але я сподівався на боротьбу, а вийшло шоу...
Ну, мені в принципі байдуже, прикольно, звісно, побачити зблизька. А мою подругу пів години трясло, вона слова не могла вимовити через істеричний сміх. Бо вона виросла на його фільмах. А от наша Ада Роговцева не справила б на неї такого враження. Розумієте, є всесвітні легенди, а є місцеві легенди. І їх вплив на людину однаковий. Це ви тут скільки завгодно можете ображати Еліну, а для наших тенісистів вона жива легенда. Бо їй вдалось те, до чого вони всі прагнуть.
До речі, я коли познайомилась з відомою акторкою, на чиїх фільмах виросла, у мене теж руки тремтіли. Поза моїм бажанням. Ракетку я б не втримала, повірте
Просто пересмотрите этот матч и посмотрите повторы других матчей Ястремской.
Даяна не старалась!! Не готовилась к подачам, как обычно сосредотачиваются перед подачами, когда борются за победу! Лупила, куда попало. Не сосредотачивалась на приемах...
Она не старалась выиграть этот матч. Вот и всё.
Просто не пожалейте времени - в Ютубе можно найти даже полные её матчи и сравните поведение во время игры!...
Про результат гри між українками - перемога Еліни, більшість українських справжніх вболівальників тенісу його й так прогнозували. Але було сподівання, що матч буде більш інтригуючим.
З матчем Даяни проти Серени усе зрозуміло, бо американка це легенда сучасного тенісу - Ястремська тоді програла ще до виходу на корт. Але сьогодні знову була гра аля Конта-2. Даяні і її команді для подальшого прогресу в турі треба з цим щось робити...
Ну, а Еліна, нічого не вигадуючи, спокійно забрала те, що само пливло в руки. Головне для неї не розслабитися після розгромної перемоги. В четвертому колі буде дуже важко. Третій раз із Кенін грати не доведеться, та непогано було б віддати боржок Кіз за чвертьфінал ЮСО дворічної давнини. Там Еліна, граючи від захисту, вела 4:2 у вирішальному сеті, Кіз уже пливла, коли Світоліна вирішила закінчити гру красиво. Наробила помилок, повернула американку до гри, і та подарунком скористалася сповна. Шанси у неділю будуть точно, вболіваємо за нашу першу ракетку!
Колінки в Даяни один раз затремтіли - з Середньою.
Але це не теннісистка, це легенда!! От проти неї і затремтіли.
А так - Даяна з усіма грала більш-менш на рівних, від Плішкової і Гергес до Соболенко і Бенчич. І з Контою так само... Один раз програла їй - один раз ще впевненіше обіграла...
А так я багато років тенніс дивлюсь. Матчі Даяни, до речі, взагалі не пропускаю. Як і усіх наших. І видно, коли матчі зливають.
З Кенін місяць назад і сьогодні. З Кенін - мабуть з міркувань поступового входження у пік форми до US Open.
Зі Світоліною? Тут все зрозуміло. Світоліна - наш великий тенісний бізнес-проект. Там де крутяться такі величезні, за масштабом нашого тенісу (та й взагалі спорту) гроші - місця для перемоги Даяни не знайшлося, от і усе!
Але я сподівався на боротьбу, а вийшло шоу...
Просто не полінуйтесь погуглити. До речі, коли худ літературу перекладають з іноземних мов, то при слововживанні звертають увагу чи вживали це слово класики укр. літ. І от вищеназвані товариші дуууууже авторитетні. Прямо як Світоліна в тенісі. Ні, Серена в свої найкращі часи
Всем спокойной ночи или доброго утра, кому как лучше.
Пацани, ви зробили мій день! Тобто ніч)))
Дівчатам це, на жаль, не вдалось. А вам вдалось
А Эля все же умничка!!! Мне понравилась её игра, и ради того, что Даю домой отправила, сделай третью американку, Эля, пожалуйста ))) А ещё наши девчонки обнялись возле сетки )))
Нічого, буде більше сил на наступну суперницю.
Тато Софи теж прожогом вилетів із стадіону. Відчуйте різницю ще й в тому, що Даяша навіть після поразок охоче роздає автографи глядачам.
А от "треш" - вже англіцизм)
Тато Софи теж прожогом вилетів із стадіону. Відчуйте різницю ще й в тому, що Даяша навіть після поразок охоче роздає автографи глядачам.
Свитолиной нужнее.
Демонстративное, я бы сказал, поражение...
Ну, а Еліна, нічого не вигадуючи, спокійно забрала те, що само пливло в руки. Головне для неї не розслабитися після розгромної перемоги. В четвертому колі буде дуже важко. Третій раз із Кенін грати не доведеться, та непогано було б віддати боржок Кіз за чвертьфінал ЮСО дворічної давнини. Там Еліна, граючи від захисту, вела 4:2 у вирішальному сеті, Кіз уже пливла, коли Світоліна вирішила закінчити гру красиво. Наробила помилок, повернула американку до гри, і та подарунком скористалася сповна. Шанси у неділю будуть точно, вболіваємо за нашу першу ракетку!
Ну, а Еліна, нічого не вигадуючи, спокійно забрала те, що само пливло в руки. Головне для неї не розслабитися після розгромної перемоги. В четвертому колі буде дуже важко. Третій раз із Кенін грати не доведеться, та непогано було б віддати боржок Кіз за чвертьфінал ЮСО дворічної давнини. Там Еліна, граючи від захисту, вела 4:2 у вирішальному сеті, Кіз уже пливла, коли Світоліна вирішила закінчити гру красиво. Наробила помилок, повернула американку до гри, і та подарунком скористалася сповна. Шанси у неділю будуть точно, вболіваємо за нашу першу ракетку!
думаю, була б на місці Світоліни інша тенісистка - і ми побачили б зовсім іншу Даяну
Колінки в Даяни один раз затремтіли - з Середньою.
Але це не теннісистка, це легенда!! От проти неї і затремтіли.
А так - Даяна з усіма грала більш-менш на рівних, від Плішкової і Гергес до Соболенко і Бенчич. І з Контою так само... Один раз програла їй - один раз ще впевненіше обіграла...
А так я багато років тенніс дивлюсь. Матчі Даяни, до речі, взагалі не пропускаю. Як і усіх наших. І видно, коли матчі зливають.
З Кенін місяць назад і сьогодні. З Кенін - мабуть з міркувань поступового входження у пік форми до US Open.
Зі Світоліною? Тут все зрозуміло. Світоліна - наш великий тенісний бізнес-проект. Там де крутяться такі величезні, за масштабом нашого тенісу (та й взагалі спорту) гроші - місця для перемоги Даяни не знайшлося, от і усе!
Але я сподівався на боротьбу, а вийшло шоу...
Ну, мені в принципі байдуже, прикольно, звісно, побачити зблизька. А мою подругу пів години трясло, вона слова не могла вимовити через істеричний сміх. Бо вона виросла на його фільмах. А от наша Ада Роговцева не справила б на неї такого враження. Розумієте, є всесвітні легенди, а є місцеві легенди. І їх вплив на людину однаковий. Це ви тут скільки завгодно можете ображати Еліну, а для наших тенісистів вона жива легенда. Бо їй вдалось те, до чого вони всі прагнуть.
До речі, я коли познайомилась з відомою акторкою, на чиїх фільмах виросла, у мене теж руки тремтіли. Поза моїм бажанням. Ракетку я б не втримала, повірте
Тато Софи теж прожогом вилетів із стадіону. Відчуйте різницю ще й в тому, що Даяша навіть після поразок охоче роздає автографи глядачам.
Свитолиной нужнее.
Демонстративное, я бы сказал, поражение...
Пацани, ви зробили мій день! Тобто ніч)))
Дівчатам це, на жаль, не вдалось. А вам вдалось
Тато Софи теж прожогом вилетів із стадіону. Відчуйте різницю ще й в тому, що Даяша навіть після поразок охоче роздає автографи глядачам.
А от "треш" - вже англіцизм)
А Эля все же умничка!!! Мне понравилась её игра, и ради того, что Даю домой отправила, сделай третью американку, Эля, пожалуйста ))) А ещё наши девчонки обнялись возле сетки )))
Про результат гри між українками - перемога Еліни, більшість українських справжніх вболівальників тенісу його й так прогнозували. Але було сподівання, що матч буде більш інтригуючим.
З матчем Даяни проти Серени усе зрозуміло, бо американка це легенда сучасного тенісу - Ястремська тоді програла ще до виходу на корт. Але сьогодні знову була гра аля Конта-2. Даяні і її команді для подальшого прогресу в турі треба з цим щось робити...
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