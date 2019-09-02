Юрий САПРОНОВ: «У Свитолиной наступила теннисная зрелость и мудрость»

Известный бизнесмен, экс-спонсор Элины Свитолиной, Юрий Сапронов прокомментировал победу украинки над Мэдисон Киз в рамках четвертого круга US Open.

«Мой ответ «специалистам», которые в разных теннисных чатах говорят ,что Киз слишком много ошибалась и Свитолиной повезло. Киз много ошибалась , потому что Свитолина играла неудобно для нее, - двигала ее по задней линии, играла достаточно глубоко, часто использовала косые кроссы и переводы. Именно Свитолина своей игрой заставила сделать Киз столько ошибок. Вот и все. Свитолина никогда не имеет много виннерсов, и всегда имеет мало невынужденных. Она защитник, ищущий момент для контратаки. Она не «пуляет по заборам». Ее конек скорость и надежность.

Мне лично больше всего понравилась уверенность Элины в решающие моменты сетов. При 65 пошла подавать на сет. При 54 во втором пошла подавать на матч. Спокойно завершила и сет и матч в свою пользу. Не дрогнула ни одна мышца на лице.

Похоже «болезнь» решающих мячей ушла. Наступила теннисная зрелость и мудрость», - сказал Сапронов.