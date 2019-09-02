Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Юрий САПРОНОВ: «У Свитолиной наступила теннисная зрелость и мудрость»

Бывший вице-президент ФТУ доволен игрой украинки в четвертом круге US Open

  • 02.09.2019 10:55
  • 685 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий САПРОНОВ: «У Свитолиной наступила теннисная зрелость и мудрость»
© Sport.ua. Юрий Сапронов

Известный бизнесмен, экс-спонсор Элины Свитолиной, Юрий Сапронов прокомментировал победу украинки над Мэдисон Киз в рамках четвертого круга US Open.

«Мой ответ «специалистам», которые в разных теннисных чатах говорят ,что Киз слишком много ошибалась и Свитолиной повезло. Киз много ошибалась , потому что Свитолина играла неудобно для нее, - двигала ее по задней линии, играла достаточно глубоко, часто использовала косые кроссы и переводы. Именно Свитолина своей игрой заставила сделать Киз столько ошибок. Вот и все. Свитолина никогда не имеет много виннерсов, и всегда имеет мало невынужденных. Она защитник, ищущий момент для контратаки. Она не «пуляет по заборам». Ее конек скорость и надежность.

Мне лично больше всего понравилась уверенность Элины в решающие моменты сетов. При 65 пошла подавать на сет. При 54 во втором пошла подавать на матч. Спокойно завершила и сет и матч в свою пользу. Не дрогнула ни одна мышца на лице. 
 
Похоже «болезнь» решающих мячей ушла. Наступила теннисная зрелость и мудрость», - сказал Сапронов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Facebook.com

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности