US Open. Людмила Киченок вышла в 1/8 финала парного разряда

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата США.
В матче второго круга украинка в дуэте с Аленой Остапенко обыграла румынско-китайскую пару Ралука Олару / Чжаохуан Ян.
US Open. Второй круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Ралука Олару / Чжаохуан Ян – 6:3, 6:4
В третьем круге Киченок и Остапенко сразятся против второй сеяной пары Се Шувэй (Тайвань) / Барбора Стрыцова (Чехия).
Ранее парный турнир покинули Надежда Киченок и Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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