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US Open. Людмила Киченок вышла в 1/8 финала парного разряда

Украинка в дуэте с Аленой Остапенко одержала вторую победу на турнире

  • 01.09.2019 19:42
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US Open. Людмила Киченок вышла в 1/8 финала парного разряда
© БТУ. Людмила Киченок
Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата США.
 
В матче второго круга украинка в дуэте с Аленой Остапенко обыграла румынско-китайскую пару Ралука Олару / Чжаохуан Ян.
 
US Open. Второй круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Ралука Олару / Чжаохуан Ян –  6:3, 6:4
 
В третьем круге Киченок и Остапенко сразятся против второй сеяной пары Се Шувэй (Тайвань) / Барбора Стрыцова (Чехия).
 
Ранее парный турнир покинули Надежда Киченок и Даяна Ястремская.
 
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Источник — Sport.ua

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