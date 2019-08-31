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US Open. Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде

Катерина Козлова зачехлила ракетку на открытом чемпионате США по теннису

  • 31.08.2019 01:59
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US Open. Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде
© БТУ. Людмила Киченок
Украинские теннисистки Катерина Козлова и Людмила Киченок сыграли между собой в матче первого круга парного разряда на открытом чемпионате США по теннису.
 
Люда в тандеме с Аленой Остапенко из Латвии обыграла Катю в дуэте с Анастасией Потаповой из России.
 
US Open. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок  / Алена Остапенко – Катерина Козлова / Анастасия Потапова – 6:4, 7:6(8)
 
В следующем раунде пара Киченок / Остапенко, посеянная под 14-м номером, сразится против румынско-китайского дуэта Ралука Олару / Ян Чжаосюань.
 
Также во второй круг парного разряда вышла Надежда Киченок.
 
Отметим, что Катерина Козлова ранее покинула и соревнования в одиночном разряде.
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Источник — Sport.ua

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