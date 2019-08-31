US Open. Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде

03:07 — Vladdal

Именно потому, что не может. А спать да, идите. Сенсации не будет.

03:07 — Uria Lug

Короче,Ястремской хотя бы до теннисистки середняка, как до Киева раком.

03:06 — Elis

Дааа, нелегкая это работа... обігрувати першу ракетку України

03:05 — Владимир Белокриницкий

Иду спать!! Не хочется смотреть на цирк. Разочарование. Ястремская не играет. Не потому что не мо...

03:04 — viktor112007

Даянку аж шкода. у відчаї вона ніби чи шо - ну ніфіга не виходить зовсім

03:03 — vital

Еліна ризикує на другій подачі, щоб не давати Даяні себе розстрілювати з прийому. Тому за перший ...

03:03 — Tennis Ukraine

Повтор Свитолина-Костюк. 1 в 1

02:59 — viktor112007

може то й на краще - матч швидко закінчиться і Еліна сили зекономить на наступний раунд. та й пок...

02:56 — Сергій Каратнюк

6;2 Світоліна

02:54 — Vladdal

Вы ещё ничего не поняли, мистер Даянаперваяракетка? Неужели разницу в классе не видно?