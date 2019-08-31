US Open. Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде

Украинские теннисистки Катерина Козлова и Людмила Киченок сыграли между собой в матче первого круга парного разряда на открытом чемпионате США по теннису.
Люда в тандеме с Аленой Остапенко из Латвии обыграла Катю в дуэте с Анастасией Потаповой из России.
US Open. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Катерина Козлова / Анастасия Потапова – 6:4, 7:6(8)
В следующем раунде пара Киченок / Остапенко, посеянная под 14-м номером, сразится против румынско-китайского дуэта Ралука Олару / Ян Чжаосюань.
Также во второй круг парного разряда вышла Надежда Киченок.
Отметим, что Катерина Козлова ранее покинула и соревнования в одиночном разряде.
Источник — Sport.ua
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