Элина Свитолина – Даяна Ястремская. Котировки букмекеров

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская вышли в третий раунд Открытого чемпионата США, где сыграют между собой.
Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Луи Армстронга. Время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву (в ночь на субботу).
Букмекеры дают больше шансов Свитолиной. На победу Элины можно поставить с коэффициентом 1,56, успех Ястремской оценивается в 2,555.
Источник — Sport.ua
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