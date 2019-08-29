Ястремская – Петерсон. Видеообзор матча

Вірю в Скрипника - вірю в Зорю, треба трохи часу..

Да совершенно верно, полностью согласен с таким форматом, плей-офф никогда не пройти, а вот в сам...

та ні, це реальний провал, і справа не у фінансуванні, провели непоганий трензбір, зіграли з несл...

22:10 — Серж Пир

Не смеши, Аталанта за выход точно будет бороться. И шансы у нее побольше донецких.

22:09 — Yamamisha1

С МС не повезло, а в остальном - нормально.