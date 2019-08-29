Ястремская – Петерсон. Видеообзор матча

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла еще один матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.
В поединке второго круга 19-летняя украинка добыла победу против шведки Ребекки Петерсон (№71 WTA).
В следующем раунде Ястремская сразится против еще одной украинки Элины Свитолиной (№5 WTA).
Источник — US Open
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