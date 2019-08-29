Украинки в 4-й раз встретятся в основной сетке турниров Grand Slam

20:41 — New Zealander

Откровенно, Аталанта это тот же Хофенхайм по уровню команд. Так что Шахтер должен проходить. Прош...

20:39 — Al Zolo

3 место-обязаны брать за 2 будет яростная битва с итальянцами

20:39 — vova987651

Ото МС повезло.Особливор з Шахтарем.