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Украинки в 4-й раз встретятся в основной сетке турниров Grand Slam

Элина Свитолина и Даяна Ястремская проведут матч третьего круга на Открытом чемпионате США

  • 29.08.2019 20:35
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Украинки в 4-й раз встретятся в основной сетке турниров Grand Slam
Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская вышли в третий раунд Открытого чемпионата США, где сыграют между собой.
 
В истории украинского тенниса подобная встреча будет четвертой в основной сетке турниров Grand Slam и всего второй на стадии третьего круга (1/32 финала).
 
Украинские дерби в основных сетках Больших шлемов
 
2008: Татьяна Перебийнис – Мария Корытцева 6-1, 6-4 (US Open | R1) 
2017: Леся Цуренко – Катерина Козлова 6-4, 6-0 (Ролан Гаррос | R1)
2018: Элина Свитолина – Марта Костюк 6-2, 6-2 (Australian Open | R3)
 
Отметим, что Свитолина выиграла 25 матчей из 31 против соперниц из Украины. Ястремская, в свою очередь, проиграла соотечественницам 4 матча из 7.
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Источник — Большой теннис Украины

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