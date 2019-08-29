ВИДЕО ДНЯ. Уильямс заказала кофе на корт в матче со Свитолиной

Курьезным случаем запомнился матч второго круга US Open между американкой Винус Уильямс и украинкой Элиной Свитолиной. Первая ракетка Украины одержала победу со счетом 6:4, 6:4 и вышла в третий круг.

На протяжении матча Уильямс, уступая в счете после первого сета, попросила принести ей на корт кофе. Боллбой принес спортсменке напиток, но Винус встала со своего места и отправилась в подтрибунное помещение. Парень несколько секунд не мог понять, что делать с кофе. В итоге он вернулся к скамейке спортсменки и оставил кофе там.

Но, как оказалось позже, кофе не помог Винус одержать победу.

После матча Винус Уильямс отметила игру Элины Свитолиной.