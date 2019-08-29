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ВИДЕО ДНЯ. Уильямс заказала кофе на корт в матче со Свитолиной

Бодрящий напиток не помог Винус победить украинку

  • 29.08.2019 11:39
  • 3242 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО ДНЯ. Уильямс заказала кофе на корт в матче со Свитолиной
© Винус Уильямс

Курьезным случаем запомнился матч второго круга US Open между американкой Винус Уильямс и украинкой Элиной Свитолиной. Первая ракетка Украины одержала победу со счетом 6:4, 6:4 и вышла в третий круг.

На протяжении матча Уильямс, уступая в счете после первого сета, попросила принести ей на корт кофе. Боллбой принес спортсменке напиток, но Винус встала со своего места и отправилась в подтрибунное помещение. Парень несколько секунд не мог понять, что делать с кофе. В итоге он вернулся к скамейке спортсменки и оставил кофе там.

 Но, как оказалось позже, кофе не помог Винус одержать победу.

После матча Винус Уильямс отметила игру Элины Свитолиной.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Hyperion
      Hyperion, 29.08.2019 13:00
    0
    Ну и сигару.)
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 29.08.2019 12:52
    +1
    кофе и 50 гр. коньячка )
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 29.08.2019 12:52
    +1
    кофе и 50 гр. коньячка )
    Ссылка
    Hyperion
      Hyperion, 29.08.2019 13:00
    0
    Ну и сигару.)
    Ссылка
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