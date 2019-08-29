УИЛЬЯМС: «Свитолина – талантливая теннисистка и еще может прибавить»

«Сегодня я многое делала правильно. Много хороших вещей, из которых можно взять позитив. Я хорошо подавала и хорошо играла. Из этого матча можно вынести много хорошего. Я скучала по Азии и провести там несколько матчей. Мне нравится видеть, что все больше американцев из разных слоев общества играют в теннис. Я большая сторонница американского тенниса и рада быть его частью. Очень люблю теннис. Он является движущей силой для меня во всех отношениях. Свитолина очень талантливая теннисистка и может еще прибавить. Она всегда очень хорошо играет против меня. У нее большое будущее», - сказала Уильямс.

Напомним, что после победы над Уильямс Свитолина сыграет с Даяной Ястремской (№32 WTA) или Ребеккой Петерсон (№71 WTA).