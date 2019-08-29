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УИЛЬЯМС: «Свитолина – талантливая теннисистка и еще может прибавить»

Винус отметила игру украинской теннисистки

  • 29.08.2019 10:06
  • 1678 просмотров
  • 5 комментариев
УИЛЬЯМС: «Свитолина – талантливая теннисистка и еще может прибавить»
© USTA. Винус Уильямс
Американская теннисистка Винус Уильямс, которая уступила украинке Элиной Свитолиной (4:6, 4:6) во втором круге US Open, прокомментировала этот результат.
 
«Сегодня я многое делала правильно. Много хороших вещей, из которых можно взять позитив. Я хорошо подавала и хорошо играла. Из этого матча можно вынести много хорошего. Я скучала по Азии и провести там несколько матчей. Мне нравится видеть, что все больше американцев из разных слоев общества играют в теннис. Я большая сторонница американского тенниса и рада быть его частью. Очень люблю теннис. Он является движущей силой для меня во всех отношениях. Свитолина очень талантливая теннисистка и может еще прибавить. Она всегда очень хорошо играет против меня. У нее большое будущее», - сказала Уильямс.
 
Напомним, что после победы над Уильямс Свитолина сыграет с Даяной Ястремской (№32 WTA) или Ребеккой Петерсон (№71 WTA).
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Источник — US Open

(5 голосов)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 29.08.2019 11:24
    0
    samird, 29.08.2019 10:36
    Что именно и кто должен повесить? Элина что, выиграла ЮС Оупен? Стала первой ракеткой? Венус её похвалила? Ну да - это безусловно вершина карьеры! Можно вешать ракетку на гвоздь и почивать на лаврах. Я не беру в расчет огульных "критиков", которые поливают Элину дерьмом без аргументов. Но Элины проблемы никуда не деваются. И в этом матче они тоже давали о себе знать. Просто Венус уже не та. ТА Венус Свитолину бы не отпустила. Проблемы в том, что очень мало адекватных болельщиков - в основном или глоры, или поливальщикик фекалиями (в последнее время вылезла еще прослойка имбецилов-расистов). Я лично всегда переживаю за Элину. И считаю, что она способна на большее (хотя и так уже достигла многого). И очень хочу чтобы она избавилась от основных недостатков в своей игре, о которых уже все соперницы прекрасно осведомлены и регулярно этим пользуются.
    Ви неуважно прочитали першу частину коменту, від того розмова виглядає як "на городі бузина, а в Києві дядько". Дивно, що ви віднесли себе до згаданої категорії - огульних "критиків", як ви самі їх назвали. Сказане явно не адресувалось вам. І то був сарказм.
    Я про те, що Серена сказала щось одне, Вінус - інше. Покладатись на думку людей - невдячна справа.
    А стане чи не стане Еліна першою - це тільки час покаже.
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    Sauron
      Sauron, 29.08.2019 11:00
    0
    Elis, 29.08.2019 10:15
    Всім тим, хто ниє, що найкращі часи Еліни позаду і хтось там сказав, що вона ніколи не стане першою - роздрукувати, вирізати і вчепити над ліжком
    "Может прибавить" не значит станет 1-м номером.
    Хотя, мне кажется для нее не так сложно стать 1-й, как продержаться на том месте хотя бы пол-года.
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    Владислав Ткаченко
      Владислав Ткаченко, 29.08.2019 10:57
    -2
    А Елинке все равно с черным лучше дело не иметь))
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    samird
    online
      samird, 29.08.2019 10:36
    +1
    Elis, 29.08.2019 10:15
    Всім тим, хто ниє, що найкращі часи Еліни позаду і хтось там сказав, що вона ніколи не стане першою - роздрукувати, вирізати і вчепити над ліжком
    Что именно и кто должен повесить? Элина что, выиграла ЮС Оупен? Стала первой ракеткой? Венус её похвалила? Ну да - это безусловно вершина карьеры! Можно вешать ракетку на гвоздь и почивать на лаврах. Я не беру в расчет огульных "критиков", которые поливают Элину дерьмом без аргументов. Но Элины проблемы никуда не деваются. И в этом матче они тоже давали о себе знать. Просто Венус уже не та. ТА Венус Свитолину бы не отпустила. Проблемы в том, что очень мало адекватных болельщиков - в основном или глоры, или поливальщикик фекалиями (в последнее время вылезла еще прослойка имбецилов-расистов). Я лично всегда переживаю за Элину. И считаю, что она способна на большее (хотя и так уже достигла многого). И очень хочу чтобы она избавилась от основных недостатков в своей игре, о которых уже все соперницы прекрасно осведомлены и регулярно этим пользуются.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 29.08.2019 10:15
    0
    Всім тим, хто ниє, що найкращі часи Еліни позаду і хтось там сказав, що вона ніколи не стане першою - роздрукувати, вирізати і вчепити над ліжком
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 29.08.2019 10:36
    +1
    Elis, 29.08.2019 10:15
    Всім тим, хто ниє, що найкращі часи Еліни позаду і хтось там сказав, що вона ніколи не стане першою - роздрукувати, вирізати і вчепити над ліжком
    Что именно и кто должен повесить? Элина что, выиграла ЮС Оупен? Стала первой ракеткой? Венус её похвалила? Ну да - это безусловно вершина карьеры! Можно вешать ракетку на гвоздь и почивать на лаврах. Я не беру в расчет огульных "критиков", которые поливают Элину дерьмом без аргументов. Но Элины проблемы никуда не деваются. И в этом матче они тоже давали о себе знать. Просто Венус уже не та. ТА Венус Свитолину бы не отпустила. Проблемы в том, что очень мало адекватных болельщиков - в основном или глоры, или поливальщикик фекалиями (в последнее время вылезла еще прослойка имбецилов-расистов). Я лично всегда переживаю за Элину. И считаю, что она способна на большее (хотя и так уже достигла многого). И очень хочу чтобы она избавилась от основных недостатков в своей игре, о которых уже все соперницы прекрасно осведомлены и регулярно этим пользуются.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 29.08.2019 11:24
    0
    samird, 29.08.2019 10:36
    Что именно и кто должен повесить? Элина что, выиграла ЮС Оупен? Стала первой ракеткой? Венус её похвалила? Ну да - это безусловно вершина карьеры! Можно вешать ракетку на гвоздь и почивать на лаврах. Я не беру в расчет огульных "критиков", которые поливают Элину дерьмом без аргументов. Но Элины проблемы никуда не деваются. И в этом матче они тоже давали о себе знать. Просто Венус уже не та. ТА Венус Свитолину бы не отпустила. Проблемы в том, что очень мало адекватных болельщиков - в основном или глоры, или поливальщикик фекалиями (в последнее время вылезла еще прослойка имбецилов-расистов). Я лично всегда переживаю за Элину. И считаю, что она способна на большее (хотя и так уже достигла многого). И очень хочу чтобы она избавилась от основных недостатков в своей игре, о которых уже все соперницы прекрасно осведомлены и регулярно этим пользуются.
    Ви неуважно прочитали першу частину коменту, від того розмова виглядає як "на городі бузина, а в Києві дядько". Дивно, що ви віднесли себе до згаданої категорії - огульних "критиків", як ви самі їх назвали. Сказане явно не адресувалось вам. І то був сарказм.
    Я про те, що Серена сказала щось одне, Вінус - інше. Покладатись на думку людей - невдячна справа.
    А стане чи не стане Еліна першою - це тільки час покаже.
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 29.08.2019 11:00
    0
    Elis, 29.08.2019 10:15
    Всім тим, хто ниє, що найкращі часи Еліни позаду і хтось там сказав, що вона ніколи не стане першою - роздрукувати, вирізати і вчепити над ліжком
    "Может прибавить" не значит станет 1-м номером.
    Хотя, мне кажется для нее не так сложно стать 1-й, как продержаться на том месте хотя бы пол-года.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 29.08.2019 10:15
    0
    Всім тим, хто ниє, що найкращі часи Еліни позаду і хтось там сказав, що вона ніколи не стане першою - роздрукувати, вирізати і вчепити над ліжком
    Ссылка
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