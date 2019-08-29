УИЛЬЯМС: «Свитолина – талантливая теннисистка и еще может прибавить»

Американская теннисистка Винус Уильямс, которая уступила украинке Элиной Свитолиной (4:6, 4:6) во втором круге US Open, прокомментировала этот результат.
«Сегодня я многое делала правильно. Много хороших вещей, из которых можно взять позитив. Я хорошо подавала и хорошо играла. Из этого матча можно вынести много хорошего. Я скучала по Азии и провести там несколько матчей. Мне нравится видеть, что все больше американцев из разных слоев общества играют в теннис. Я большая сторонница американского тенниса и рада быть его частью. Очень люблю теннис. Он является движущей силой для меня во всех отношениях. Свитолина очень талантливая теннисистка и может еще прибавить. Она всегда очень хорошо играет против меня. У нее большое будущее», - сказала Уильямс.
Напомним, что после победы над Уильямс Свитолина сыграет с Даяной Ястремской (№32 WTA) или Ребеккой Петерсон (№71 WTA).
Источник — US Open
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Я про те, що Серена сказала щось одне, Вінус - інше. Покладатись на думку людей - невдячна справа.
А стане чи не стане Еліна першою - це тільки час покаже.
Хотя, мне кажется для нее не так сложно стать 1-й, как продержаться на том месте хотя бы пол-года.
Я про те, що Серена сказала щось одне, Вінус - інше. Покладатись на думку людей - невдячна справа.
А стане чи не стане Еліна першою - це тільки час покаже.
Хотя, мне кажется для нее не так сложно стать 1-й, как продержаться на том месте хотя бы пол-года.
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