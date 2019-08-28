БЕЙГЕЛЬЗИМЕР: «Свитолиной в матче с Винус нужно захватить контроль»

В этот раз они встречаются на харде, что, в принципе, на руку американке. Но прохладная погода в этом году немного замедляет темп игры, мячи кажутся более тяжелыми. Кроме этого, Уильямс не молодеет и находится не в самой лучшей своей физической форме. Поэтому Элине очень важно будет это использовать и не бояться играть длинные розыгрыши, заставляя Винус тратить как можно больше сил с самого начала матча.

Еще один важный момент - это захватить контроль за первые несколько ударов. Американка не любит и не хочет защищаться, поэтому ей придется атаковать из неудобной позиции», – сказала Бейгельзимер.

Матч Свитолина – В. Уильямс состоится в среду, 28 августа. Ориентировочное время начала – 20:00 по Киеву.