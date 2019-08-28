БЕЙГЕЛЬЗИМЕР: «Свитолиной в матче с Винус нужно захватить контроль»

Бывшая украинская теннисистка Юлия Бейгельзимер поделилась мнением о втором матче Элины Свитолиной на Открытом чемпионате США по теннису, в котором первая ракетка Украины сыграет против американки Винус Уильямс.
«Кажется, совсем немного времени прошло с матча Элины против Винус Уильямс на Ролан Гаррос. Тогда украинка отыграла очень ровный матч, заставив противницу двигаться по всему корту.
В этот раз они встречаются на харде, что, в принципе, на руку американке. Но прохладная погода в этом году немного замедляет темп игры, мячи кажутся более тяжелыми. Кроме этого, Уильямс не молодеет и находится не в самой лучшей своей физической форме. Поэтому Элине очень важно будет это использовать и не бояться играть длинные розыгрыши, заставляя Винус тратить как можно больше сил с самого начала матча.
Еще один важный момент - это захватить контроль за первые несколько ударов. Американка не любит и не хочет защищаться, поэтому ей придется атаковать из неудобной позиции», – сказала Бейгельзимер.
Матч Свитолина – В. Уильямс состоится в среду, 28 августа. Ориентировочное время начала – 20:00 по Киеву.
Источник — Большой теннис Украины
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