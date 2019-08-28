Элина Свитолина – Винус Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 28 августа, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет второй матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.
Украинка проведет поединок второго круга против легендарной американки Винус Уильямс (№52 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте имени Луи Армстронга после встречи ATP Клан - Нисикори. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Уильямс
|1-й круг
|Осигве (6-1 7-5) №109 WTA
|Чжэн (6-1 6-0) №38 WTA
Ранее девушки встречались 3 раза, дважды побеждала украинка.
В третьем круге победительница матча сразится против Даяны Ястремской (№32 WTA) или Ребекки Петерсон (№71 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Элина! Тренироваться на кортах ЮС Опен это здорово! Играть здесь предстоящий матч - это больше, чем здорово! Взошедшая звезда тенниса и играющая легенда тенниса! С вас двоих уступит та, за кого болеет Гаэль. Гоу он!
Взагалі історично Еліна не дуже добре грає з американками в штатах.
Судячи з останніх результатів дівчат, можна сказати що Еліна зараз у кращих кондиціях, ніж під час їх останньої очної зустрічі на РГ-2019, а Вінус набагато краща, ніж тоді весною в Франції. Принаймі Вінус віддала за 2 сети лише 1 гейм китаянці, це точно не обіцяє легкої прогулянки для Елі.
Мені гра Еліни в першому колі проти американської юніорки сподобалася. Дуже сподіваюся, що Еліна, а за нею і Даяна, сьогодні здобудуть перемоги над своїми суперницями.
Важливо, в якому стані сама Еліна. Потрібна стабільність подачі та глибока широка гра. Якщо вдасться заставити Вінус багато працювати, вік дасться взнаки.
Важливо, в якому стані сама Еліна. Потрібна стабільність подачі та глибока широка гра. Якщо вдасться заставити Вінус багато працювати, вік дасться взнаки.
Я прогноз не делаю потому, что может быть что угодно. Может быть, после игры или даже по ходу игры выскажу своё мнение об увиденном. А пока... только ждать начало.
Важливо, в якому стані сама Еліна. Потрібна стабільність подачі та глибока широка гра. Якщо вдасться заставити Вінус багато працювати, вік дасться взнаки.
Элина! Тренироваться на кортах ЮС Опен это здорово! Играть здесь предстоящий матч - это больше, чем здорово! Взошедшая звезда тенниса и играющая легенда тенниса! С вас двоих уступит та, за кого болеет Гаэль. Гоу он!
Взагалі історично Еліна не дуже добре грає з американками в штатах.
Судячи з останніх результатів дівчат, можна сказати що Еліна зараз у кращих кондиціях, ніж під час їх останньої очної зустрічі на РГ-2019, а Вінус набагато краща, ніж тоді весною в Франції. Принаймі Вінус віддала за 2 сети лише 1 гейм китаянці, це точно не обіцяє легкої прогулянки для Елі.
Мені гра Еліни в першому колі проти американської юніорки сподобалася. Дуже сподіваюся, що Еліна, а за нею і Даяна, сьогодні здобудуть перемоги над своїми суперницями.
Важливо, в якому стані сама Еліна. Потрібна стабільність подачі та глибока широка гра. Якщо вдасться заставити Вінус багато працювати, вік дасться взнаки.
Я прогноз не делаю потому, что может быть что угодно. Может быть, после игры или даже по ходу игры выскажу своё мнение об увиденном. А пока... только ждать начало.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.