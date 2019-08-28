Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Элина Свитолина – Винус Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на US Open

  • 28.08.2019 11:02
  • 1904 просмотра
  • 6 комментариев
Элина Свитолина – Винус Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© US Open. Элина Свитолина
В среду, 28 августа, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет второй матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.
 
Украинка проведет поединок второго круга против легендарной американки Винус Уильямс (№52 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте имени Луи Армстронга после встречи ATP Клан - Нисикори. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Свитолина       Уильямс 
1-й круг  Осигве (6-1 7-5) №109 WTA     Чжэн (6-1 6-0) №38 WTA
 
Ранее девушки встречались 3 раза, дважды побеждала украинка.
 
В третьем круге победительница матча сразится против Даяны Ястремской (№32 WTA) или Ребекки Петерсон (№71 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Виктор Гужва
      Виктор Гужва, 28.08.2019 12:40
    0
    Еліно! Тренуватися на кортах ЮС Опен це здорово! Грати тут майбутній матч - це більше, ніж здорово! Засіявша зірка тенісу та граюча легенда тенісу! З вас двох поступиться та, за кого вболіває Гаель. Гоу он!
    Элина! Тренироваться на кортах ЮС Опен это здорово! Играть здесь предстоящий матч - это больше, чем здорово! Взошедшая звезда тенниса и играющая легенда тенниса! С вас двоих уступит та, за кого болеет Гаэль. Гоу он!
    Ссылка
    vital
      vital, 28.08.2019 12:06
    0
    Насамперед, пропоную писати лише про сьогоднішні матчі 2-го кола за участю наших дівчат, без заглядань у наступний раунд.
    Взагалі історично Еліна не дуже добре грає з американками в штатах.
    Судячи з останніх результатів дівчат, можна сказати що Еліна зараз у кращих кондиціях, ніж під час їх останньої очної зустрічі на РГ-2019, а Вінус набагато краща, ніж тоді весною в Франції. Принаймі Вінус віддала за 2 сети лише 1 гейм китаянці, це точно не обіцяє легкої прогулянки для Елі.
    Мені гра Еліни в першому колі проти американської юніорки сподобалася. Дуже сподіваюся, що Еліна, а за нею і Даяна, сьогодні здобудуть перемоги над своїми суперницями.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 28.08.2019 11:58
    0
    Stanislav Matusevych, 28.08.2019 11:55
    Абсолютна рівність шансів. Вінус довела, що поки може грати на найвищому рівні у Цинциннаті, та й на ЮСО вже китаянку знесла з корту. Зараз вона не та пенсіонерка зі згаслими очима, яка без шансів поступилася Еліні на РГ. Можливо, це її лебедина пісня у тенісі.
    Важливо, в якому стані сама Еліна. Потрібна стабільність подачі та глибока широка гра. Якщо вдасться заставити Вінус багато працювати, вік дасться взнаки.
    Згоден з Вами, але вважаю, що Еліна перебігає Вінус. Подивимось. Елінці, як завжди, бажаю вийти з корту зі щитом, тобто з перемогою!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.08.2019 11:55
    +1
    Абсолютна рівність шансів. Вінус довела, що поки може грати на найвищому рівні у Цинциннаті, та й на ЮСО вже китаянку знесла з корту. Зараз вона не та пенсіонерка зі згаслими очима, яка без шансів поступилася Еліні на РГ. Можливо, це її лебедина пісня у тенісі.
    Важливо, в якому стані сама Еліна. Потрібна стабільність подачі та глибока широка гра. Якщо вдасться заставити Вінус багато працювати, вік дасться взнаки.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 28.08.2019 11:35
    0
    Ярослав 999, 28.08.2019 11:26
    1-2 мінусуйте
    Зачем минусовать? Хотелось бы только узнать на чём основан данный прогноз.
    Я прогноз не делаю потому, что может быть что угодно. Может быть, после игры или даже по ходу игры выскажу своё мнение об увиденном. А пока... только ждать начало.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 28.08.2019 11:26
    0
    1-2 мінусуйте
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.08.2019 11:55
    +1
    Абсолютна рівність шансів. Вінус довела, що поки може грати на найвищому рівні у Цинциннаті, та й на ЮСО вже китаянку знесла з корту. Зараз вона не та пенсіонерка зі згаслими очима, яка без шансів поступилася Еліні на РГ. Можливо, це її лебедина пісня у тенісі.
    Важливо, в якому стані сама Еліна. Потрібна стабільність подачі та глибока широка гра. Якщо вдасться заставити Вінус багато працювати, вік дасться взнаки.
    Ссылка
    Виктор Гужва
      Виктор Гужва, 28.08.2019 12:40
    0
    Еліно! Тренуватися на кортах ЮС Опен це здорово! Грати тут майбутній матч - це більше, ніж здорово! Засіявша зірка тенісу та граюча легенда тенісу! З вас двох поступиться та, за кого вболіває Гаель. Гоу он!
    Элина! Тренироваться на кортах ЮС Опен это здорово! Играть здесь предстоящий матч - это больше, чем здорово! Взошедшая звезда тенниса и играющая легенда тенниса! С вас двоих уступит та, за кого болеет Гаэль. Гоу он!
    Ссылка
    vital
      vital, 28.08.2019 12:06
    0
    Насамперед, пропоную писати лише про сьогоднішні матчі 2-го кола за участю наших дівчат, без заглядань у наступний раунд.
    Взагалі історично Еліна не дуже добре грає з американками в штатах.
    Судячи з останніх результатів дівчат, можна сказати що Еліна зараз у кращих кондиціях, ніж під час їх останньої очної зустрічі на РГ-2019, а Вінус набагато краща, ніж тоді весною в Франції. Принаймі Вінус віддала за 2 сети лише 1 гейм китаянці, це точно не обіцяє легкої прогулянки для Елі.
    Мені гра Еліни в першому колі проти американської юніорки сподобалася. Дуже сподіваюся, що Еліна, а за нею і Даяна, сьогодні здобудуть перемоги над своїми суперницями.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 28.08.2019 11:58
    0
    Stanislav Matusevych, 28.08.2019 11:55
    Абсолютна рівність шансів. Вінус довела, що поки може грати на найвищому рівні у Цинциннаті, та й на ЮСО вже китаянку знесла з корту. Зараз вона не та пенсіонерка зі згаслими очима, яка без шансів поступилася Еліні на РГ. Можливо, це її лебедина пісня у тенісі.
    Важливо, в якому стані сама Еліна. Потрібна стабільність подачі та глибока широка гра. Якщо вдасться заставити Вінус багато працювати, вік дасться взнаки.
    Згоден з Вами, але вважаю, що Еліна перебігає Вінус. Подивимось. Елінці, як завжди, бажаю вийти з корту зі щитом, тобто з перемогою!
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 28.08.2019 11:35
    0
    Ярослав 999, 28.08.2019 11:26
    1-2 мінусуйте
    Зачем минусовать? Хотелось бы только узнать на чём основан данный прогноз.
    Я прогноз не делаю потому, что может быть что угодно. Может быть, после игры или даже по ходу игры выскажу своё мнение об увиденном. А пока... только ждать начало.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 28.08.2019 11:26
    0
    1-2 мінусуйте
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности