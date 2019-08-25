US Open. Расписание украинок на 26 августа

22:21 — Fibonacci

Дурачок, ты хоть раз был в Харькове?

22:21 — jekаfunny

С какого Харькова поехавшее ахахааэаэаэаэа Готов на 1000 уе в скайпе созвониться что я и Метал ра...

22:20 — z.valenok01

Сегодня получилось раньше с работы свалить. Решил на игру сходить. Со скуки обошел до игры стадио...

22:20 — z.valenok01

Сегодня получилось раньше с работы свалить. Решил на игру сходить. Со скуки обошел до игры стадио...

22:19 — jekаfunny

Какие заправщики ? Брюгге команда недавно игравшая в плове ЛЧ Команда которая КАЖДЫЙ год продаё...

22:19 — Fibonacci

Та это ЖекаФани еще один акк его, он прикидывается что он из Харькова и пишет всякую чушь пост...

22:18 — MetalKH

Не любят значит в Харькове такой футбол, когда договорняки катают

22:17 — MetalKH

То есть есть на матчи копанки никогда людей не свозили, а все просто так приходят?? Ты на по...

22:17 — Андрей Трегубов

Надо любить футбол а не команды!