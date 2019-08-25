US Open. Расписание украинок на 26 августа

В понедельник, 26 августа, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут две украинки.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) начнет турнир матчем против румынки Моники Никулеску (№105 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте №4 после встречи Мартич - Зиданшек. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина свой первый матч основной сетки сыграет против 17-летней американки Уитни Осигве (№109 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №17 после матча ATP Фоньини – Опелка. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
Отметим, что Леся Цуренко, у которой изменилась соперница, и Катерины Козлова свои матчи первого круга сыграют во вторник.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.