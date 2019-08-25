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US Open. Расписание украинок на 26 августа

В понедельник на корты Нью Йорка выйдут Элина Свитолина и Даяна Ястремская

  • 25.08.2019 20:45
  • 924 просмотра
  • 1 комментарий
US Open. Расписание украинок на 26 августа
© WTA
В понедельник, 26 августа, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут две украинки.
 
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) начнет турнир матчем против румынки Моники Никулеску (№105 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте №4 после встречи Мартич - Зиданшек. Ориентировочное время начала поединка  – 19:30 по Киеву.
 
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина свой первый матч основной сетки сыграет против 17-летней американки Уитни Осигве (№109 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №17 после матча ATP Фоньини – Опелка. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
 
Отметим, что Леся Цуренко, у которой изменилась соперница, и Катерины Козлова свои матчи первого круга сыграют во вторник.
 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.08.2019 21:07
    0
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.08.2019 21:07
    0
    нормально
    Ссылка
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